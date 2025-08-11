पुलिसवाला बना बाइक चोर, छुट्टी लेकर करता था वारदात — ऐसे हुआ खुलासा

दिल्ली पुलिस ने प्रीत विहार इलाके में एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जो कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात सिपाही निकला। आरोपी मोहसिन मेरठ की 44वीं पीएसी में तैनात है और छुट्टी लेकर दिल्ली आया था ताकि कर्ज उतारने के लिए बाइक...

नेशनल डेस्कः दिल्ली पुलिस ने प्रीत विहार इलाके में एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जो कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात सिपाही निकला। आरोपी मोहसिन मेरठ की 44वीं पीएसी में तैनात है और छुट्टी लेकर दिल्ली आया था ताकि कर्ज उतारने के लिए बाइक चोरी कर सके। आरोपी को गश्त के दौरान पकड़ा गया और पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया।



गश्त के दौरान हुआ गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, मोहसिन छुट्टी लेकर दिल्ली आया था और यहां बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपी के पास से दो मास्टर चाबियां बरामद की गई हैं, जिनका उपयोग वह बाइक की चोरी में करता था। मंगलवार रात पुलिस गश्त के दौरान मोहसिन को राजधानी एन्क्लेव के पास संदिग्ध हालत में देखा गया। पूछताछ के दौरान पहले उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली।

जुए की लत ने बनाया चोर

जांच में सामने आया है कि आरोपी को जुए की आदत थी, जिसके चलते वह भारी कर्ज में डूब गया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने बाइक चोरी करना शुरू किया। पुलिस को यह भी पता चला है कि मोहसिन ने करीब दो महीने पहले भी प्रीत विहार इलाके से एक मोटरसाइकिल चुराई थी, जिसे उसने मेरठ के वीर नगला इलाके में एक युवक को बेच दिया था। पुलिस ने उस चोरी की गई बाइक को बरामद कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी के बयानों की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें उसकी संलिप्तता की पुष्टि हुई। फिलहाल मोहसिन पुलिस की हिरासत में है और उसकी गिरफ्तारी की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस की संबंधित यूनिट को भेज दी गई है।