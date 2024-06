राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की, कहा- आपातकाल का जिक्र टाला जा सकता था

नेशनल डेस्क: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनके द्वारा आपातकाल का उल्लेख किये जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह "स्पष्ट रूप से राजनीतिक" है और इसे टाला जा सकता था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने संसद भवन में बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी, जिस दौरान राहुल गांधी ने सदन में अध्यक्ष द्वारा आपातकाल लागू किये जाने का मुद्दा भी उठाया।



यह एक शिष्टाचार भेंट थी- वेणुगोपाल

उन्होंने कहा, "यह एक शिष्टाचार भेंट थी। अध्यक्ष ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित किया और इसके बाद उन्होंने अन्य भारतीय गठबंधन सहयोगी नेताओं के साथ अध्यक्ष से मुलाकात की।" यह पूछे जाने पर कि क्या गांधी ने सदन में उठाए जा रहे आपातकाल के मुद्दे पर चर्चा की? वेणुगोपाल ने कहा, "हमने संसद के कामकाज के बारे में कई चीजों पर चर्चा की। बेशक, यह मुद्दा भी उठा।" कांग्रेस नेता ने कहा, "विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल जी ने इस मुद्दे के बारे में अध्यक्ष को जानकारी दी और कहा कि इसे अध्यक्ष के संदर्भ से टाला जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक संदर्भ है, इसे टाला जा सकता था।"

#WATCH | Congress MP KC Venugopal says "Lok Sabha Speaker officially declared Rahul Gandhi as the Leader of Opposition today. It was a courtesy from Rahul Gandhi to meet and thank him. Political statements from the Speaker's mouth could have been ignored yesterday. What was there… pic.twitter.com/urbOqVUp6N — ANI (@ANI) June 27, 2024