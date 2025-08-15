पीएम मोदी के विकसित भारत योजना पर राहुल गांधी का हमला, बोले – 'युवाओं को रोजगार नहीं सिर्फ जुमले मिलते हैं'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना को लेकर शुक्रवार को तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पास अब कोई नया विचार नहीं है और युवाओं को रोजगार के नाम पर...

नेशनल डेस्क : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना को लेकर शुक्रवार को तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पास अब कोई नया विचार नहीं है और युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल “जुमले” मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से पूछे गए अपने लिखित प्रश्न और उसके उत्तर की प्रति साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया "एक लाख करोड़ रुपये का जुमला - सीज़न 2! 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे-रटाए आंकड़े।"



उन्होंने कहा कि पिछले साल एक लाख करोड़ रुपये से एक करोड़ इंटर्नशिप का वादा किया गया था, और इस साल फिर एक लाख करोड़ रुपये की नौकरी योजना का वादा किया जा रहा है। राहुल ने दावा किया, "सच यह है कि संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना कि 10 हजार से भी कम इंटर्नशिप हुईं, और मेहनताना इतना कम था कि 90% युवाओं ने मना कर दिया।" राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के पास अब युवाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं है और उनसे रोजगार की उम्मीद करना बेकार है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की घोषणा की थी। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना में एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने का अनुमान है।

भाजपा का पलटवार

इधर, भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के लाल किले पर आयोजित आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न होने पर तीखी आलोचना की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल ने इस कार्यक्रम का ‘‘बहिष्कार’’ कर देश का अपमान करने का नया निम्न स्तर छू लिया है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यह कदम साबित करता है कि वह अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बल्कि ‘इस्लामाबाद राष्ट्रीय कांग्रेस’ या ‘इटैलियन राष्ट्रीय कांग्रेस’ बन गई है।