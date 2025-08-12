Heavy Rainfall Alert: स्कूल बंद... दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, बिहार और हिमाचल तक रेड अलर्ट जारी, भयंकर बारिश की चेतावनी

देश के कई हिस्सों में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। कहीं सड़कें जलमग्न हैं, तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 12 अगस्त को देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान जताते हुए रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया है।...

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। कहीं सड़कें जलमग्न हैं, तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 12 अगस्त को देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान जताते हुए रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रविवार देर रात मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई।

उत्तराखंड: स्कूल बंद, राहत कार्य प्रभावित

उत्तराखंड में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देहरादून और उत्तरकाशी में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के कई जिलों में अगले कुछ घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी के धराली इलाके में भारी बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य में भी देरी हो रही है।

दिल्ली-एनसीआर: बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार रात से हो रही लगातार बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। जलजमाव, ट्रैफिक जाम और खराब ड्रेनेज सिस्टम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक दिल्ली-एनसीआर में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है।

बिहार: नदियां उफान पर, बाढ़ का खतरा

बिहार में भी मौसम विभाग ने 12 और 13 अगस्त के लिए चेतावनी जारी की है। खासकर चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, मधुबनी जैसे जिलों में अत्यधिक बारिश की आशंका है। गंगा, कोसी, कमला बलान, गंडक जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन रही है।

उत्तर प्रदेश: दो दिन का अलर्ट, पूरब के जिलों में खतरे की घंटी

यूपी के पूर्वी जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गाजीपुर, मऊ, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में तेज बारिश और आंधी की आशंका है। मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश: लैंडस्लाइड और सड़कें बंद, हजारों करोड़ का नुकसान

पहाड़ी राज्य हिमाचल में बारिश कहर बनकर टूटी है। अगले सात दिनों तक भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, शिमला और मंडी जिलों में हालात गंभीर हैं। कई सड़कें बंद, बिजली गुल, और संचार सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। अनुमान के मुताबिक राज्य को अब तक 1000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है।

मध्य भारत और दक्षिणी राज्य भी अलर्ट पर

मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मौसम विभाग ने 13 से 17 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में फसलों को नुकसान, नदी-नालों के उफान और सड़क अवरोधों की आशंका जताई गई है।

प्रशासन अलर्ट पर, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग और राज्य सरकारों ने लोगों से अपील की है कि वे नदी-नालों से दूर रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें।