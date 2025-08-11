Main Menu

  • 10:12:30 formula: कमाल का है 10:12:30 फॉर्मूला! बस 10 हज़ार की SIP से बनाएं 3 करोड़ का फंड

Edited By Anu Malhotra,Updated: 11 Aug, 2025 12:06 PM

अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सही निवेश योजना बनाना हर किसी की प्राथमिकता होती है। खासकर जब बात रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जिंदगी बिताने की हो, तो बेहतर निवेश की रणनीति बेहद जरूरी हो जाती है। ऐसी ही एक कारगर और सरल रणनीति है, जिसे 10:12:30...

नेशनल डेस्क:  अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सही निवेश योजना बनाना हर किसी की प्राथमिकता होती है। खासकर जब बात रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जिंदगी बिताने की हो, तो बेहतर निवेश की रणनीति बेहद जरूरी हो जाती है। ऐसी ही एक कारगर और सरल रणनीति है, जिसे 10:12:30 फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप सिर्फ नियमित और अनुशासनबद्ध निवेश से 3 करोड़ रुपये से अधिक का फंड बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे काम करता है यह फॉर्मूला और इसके पीछे का गणित।

10:12:30 फॉर्मूला क्या है?
यह फॉर्मूला SIP (Systematic Investment Plan) आधारित निवेश का एक आसान तरीका है। इसमें तीन मुख्य बातें शामिल हैं:
10: हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करना।
12: अनुमानित सालाना रिटर्न दर 12%।
30: निवेश की अवधि 30 साल तक जारी रखना।

इस फॉर्मूले के अनुसार अगर आप हर महीने 10 हजार रुपये की राशि को 12% के अनुमानित रिटर्न के साथ 30 साल तक निवेश करते हैं, तो आपकी मेहनत और अनुशासन के फलस्वरूप एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा।

कैलकुलेशन का पूरा गणित
मान लीजिए, आपने 30 साल की उम्र में इस योजना को शुरू किया। हर महीने 10 हजार रुपये जमा करने पर कुल निवेश की राशि 30 साल में लगभग 36 लाख रुपये हो जाएगी। लेकिन यही निवेश, कंपाउंडिंग की शक्ति के कारण 30 वर्षों में करीब 2.72 करोड़ रुपये तक बढ़ जाता है। जब निवेश और रिटर्न को जोड़कर देखें, तो कुल फंड करीब 3.08 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है।

और ये भी पढ़े

निवेश की राशि    अनुमानित रिटर्न    निवेश अवधि    कुल निवेश    कंपाउंडिंग के बाद राशि    कुल फंड
₹10,000/माह    12% वार्षिक    30 साल    ₹36,00,000    ₹2,72,09,732    ₹3,08,09,732

क्यों है यह फॉर्मूला खास?
सरल और अनुशासनबद्ध: निवेशकों को हर महीने एक निश्चित राशि नियमित रूप से SIP के जरिए निवेश करनी होती है।
लंबी अवधि का फायदा: निवेश को लंबे समय तक जारी रखने से कंपाउंडिंग के जादू से आपका पैसा तेजी से बढ़ता है।
टारगेट बेस्ड प्लानिंग: यह फॉर्मूला आपको एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य देने में मदद करता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

निवेश के लिए क्या करना चाहिए?
सबसे पहले आपको अपनी मासिक बचत क्षमता और निवेश की समय सीमा तय करनी होगी। इसके बाद आपको एक भरोसेमंद म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी चाहिए, जो अच्छी दर से रिटर्न देती हो। फिर नियमित रूप से SIP के जरिए निवेश शुरू करें और अनुशासन बनाए रखें।

इस तरह, 10:12:30 फॉर्मूला आपकी मेहनत और नियमित निवेश की ताकत को बढ़ाकर एक बड़ा फंड तैयार करता है, जो आपकी रिटायरमेंट लाइफ को आरामदायक और सुरक्षित बना सकता है। निवेश में जल्दबाजी न करें, सही योजना के साथ धैर्य रखें और वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाएं।

 

