  • Saurabh Bhardwaj ED Raid: भाजपा ने बोला हमला, कहा- ईडी की छापेमारी ने आप सरकार के ‘चिकित्सा घोटाले' का किया पर्दाफाश

Edited By Harman Kaur,Updated: 26 Aug, 2025 12:50 PM

नेशनल डेस्क: दिल्ली में पूर्व आप मंत्री और दिल्ली इकाई प्रमुख सौरभ भारद्वाज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। भाजपा ने इसे पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान हुए स्वास्थ्य परियोजनाओं में कथित ‘चिकित्सा घोटाले’ का खुलासा बताया है। भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप सरकार ने अस्पतालों के निर्माण, दवाओं और उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया।

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो बयान में कहा कि दिल्ली में आप सरकार अस्पतालों के निर्माण और दवाओं व उपकरणों की खरीद में हुए ‘‘घोटाले'' में शामिल थी। उन्होंने कहा कि दवाओं की खरीद में हुए ‘‘घोटाले'' की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पहले से ही की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी दिल्ली में पूर्ववर्ती आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं में कथित घोटाले से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत भारद्वाज और कुछ निजी ठेकेदारों के परिसरों की तलाशी ले रही है।

'आप सरकार ने घोटालों के जरिए दिल्ली को लूटा'
उन्होंने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कम से कम 13 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। सचदेवा ने कहा, ‘‘हमने पहले भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पिछली आप सरकार ने घोटालों के जरिए दिल्ली को लूटा। अब पार्टी दूसरे राज्यों में लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है।'' उन्होंने कहा कि भारद्वाज के खिलाफ ईडी के छापों ने पिछली आप सरकार के दौरान हुए ‘‘चिकित्सा घोटाले'' का पर्दाफाश किया है।

दिल्ली भाजपा विधायक हरीश खुराना ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया, जबकि अस्पतालों के निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ था। भारद्वाज (45) के खिलाफ ईडी की जांच जून में दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से सामने आई है। आप सरकार द्वारा स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप में भारद्वाज, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, निजी ठेकेदारों और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आप ने मंगलवार को कहा कि भारद्वाज के खिलाफ छापेमारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के बारे में उठ रहे सवालों से ध्यान हटाने का प्रयास है और पार्टी नेता के खिलाफ यह झूठा मामला है।

