'गब्बर' के घर फिर बजेगी शहनाई: दूसरी बार शादी रचाएंगे भारतीय खिलाड़ी, ये फिल्मी सितारे बनेंगे मेहमान, जानें कौन है दुल्हन?

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 11:23 AM

shikhar dhawan to marry for the second time find out who his future wife

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ओपनर शिखर धवन जिन्हें प्यार से फैंस 'गब्बर' बुलाते हैं अपनी जिंदगी की एक नई पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धवन जल्द ही अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड और आयरिश मॉडल सोफी शाइन (Sophie Shine) के साथ...

Shikhar Dhawan : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ओपनर शिखर धवन जिन्हें प्यार से फैंस 'गब्बर' बुलाते हैं अपनी जिंदगी की एक नई पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धवन जल्द ही अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड और आयरिश मॉडल सोफी शाइन (Sophie Shine) के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।

फरवरी में दिल्ली-NCR में होगा भव्य समारोह

शिखर और सोफी की शादी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि शादी फरवरी 2026 के तीसरे हफ्ते में होगी। इस हाई-प्रोफाइल शादी का जश्न दिल्ली-NCR के किसी आलीशान वेन्यू पर मनाया जाएगा। इस समारोह में क्रिकेट जगत के सितारों के साथ-साथ बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल होंगी। सूत्रों का कहना है कि शिखर खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं।

PunjabKesari

कौन हैं Sophie Shine? 

सोफी शाइन सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं हैं बल्कि उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी काफी प्रभावशाली है। वह एक आयरिश प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं। वर्तमान में वह अबू धाबी (UAE) में स्थित 'नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन' में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। सोफी ने लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की डिग्री ली है। शिखर और सोफी की पहली मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी। पहले वे अच्छे दोस्त बने और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई।

PunjabKesari

चैंपियंस ट्रॉफी में खुला था राज

शिखर धवन और सोफी के रिश्ते को लेकर अफवाहें तब शुरू हुईं जब उन्हें ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान स्टेडियम में एक साथ देखा गया था। उस समय फैंस उस 'मिस्ट्री वुमन' के बारे में जानने के लिए बेताब थे। इसके बाद IPL 2024 के दौरान भी सोफी को कई बार धवन को सपोर्ट करते देखा गया।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

धवन की पहली शादी

बता दें कि शिखर धवन की पहली शादी साल 2012 में आयशा मुखर्जी से हुई थी। आयशा ऑस्ट्रेलिया की किक-बॉक्सर हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम जोरावर है। हालांकि, आपसी मतभेदों के चलते साल 2021 में दोनों अलग हो गए और 2023 में कानूनी रूप से उनका तलाक हो गया। अब धवन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए सोफी के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं।

