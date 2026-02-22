ओडिशा में भीषण सड़क हादसा: रफ्तार का कहर! ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, 5 जवानों की मौत, 3 गंभीर घायल

ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

नेशनल डेस्क: ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रेलर द्वारा पुलिस की बोलेरो गाड़ी को टक्कर मारने से यह हादसा हुआ।



पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना सुबह के समय झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के पास हुई। ड्यूटी पर जा रही पुलिस की बोलेरो को सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे में ड्रिल सब-इंस्पेक्टर निरंजन कुजूर, एपीआर कर्मी काशीराम भोई, एपीआर कर्मी देबदत्त सा, एपीआर हवलदार लिंगराज धुरुआ और होमगार्ड भक्तबंधु मिर्धा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस विभाग ने मृत जवानों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है।



दुर्घटना में घायल तीन अन्य कर्मियों जिनमें आर्म्ड पुलिस रिजर्व (APR) के दो सदस्य और एक सार्जेंट शामिल हैं को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत झारसुगुड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और विशेषज्ञों की निगरानी में इलाज जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही, नींद या वाहन में तकनीकी खराबी जैसे कारणों की जांच की जा रही है।



ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिलेभर में शोक की लहर है। अधिकारियों ने शहीद जवानों के परिवारों को हर संभव सहायता देने और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।