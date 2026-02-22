Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | गुरदासपुर में 2 पुलिस कर्मियों की मौत की आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी, जांच शुरू

गुरदासपुर में 2 पुलिस कर्मियों की मौत की आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी, जांच शुरू

Edited By Updated: 22 Feb, 2026 08:24 PM

terrorist organization claims responsibility for police personnel s deaths soci

एक आतंकी संगठन ने गुरदासपुर के आदिया गांव में दो पुलिस अधिकारियों की गोलीबारी में मौत की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है।

गुरदासपुर, (हरजिंदर सिंह गोराया) : गुरदासपुर के आदिया गांव में दो पुलिस अधिकारियों की गोलीबारी में मौत की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने लेने का दावा किया है। हालांकि पंजाब केसरी इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन आतंकी संगठन की वायरल पोस्ट में लिखा गया है: “आज, 22 फरवरी 2026 को तड़के सुबह, गज़वा-ए-हिंद के तहत एक और कार्रवाई उस समय की गई जब तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान की अल-बुरक ब्रिगेड ने दोरांगला पुलिस स्टेशन पर हमला किया। तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें दो पुलिस अधिकारी मारे गए। वर्दी में भारतीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ऐसे हमले भविष्य में और तेज़ी से जारी रहेंगे। जनता को सलाह दी जाती है कि वे सेना, पुलिस और बीएसएफ बलों से इस्तीफा दे दें, अन्यथा उन्हें उनके घरों में निशाना बनाया जाएगा।” 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!