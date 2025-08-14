शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज के आगे रखा एक प्रस्ताव बदले में मिला ये जवाब

बॉलीवुड के कई सितारे प्रेमानंद महाराज को फॉलो करते हैं और अब इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का नाम भी जुड़ गया है।हाल ही में यह कपल वृंदावन में महाराज से मिला, जहां उन्होंने जीवन जीने की कला सीखी और उनका मार्गदर्शन लिया। इस दौरान महाराज...

नेशनल डेस्क : बॉलीवुड के कई सितारे प्रेमानंद महाराज को फॉलो करते हैं और अब इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का नाम भी जुड़ गया है। हाल ही में यह कपल वृंदावन में महाराज से मिला, जहां उन्होंने जीवन जीने की कला सीखी और उनका मार्गदर्शन लिया। इस दौरान महाराज ने उन्हें नशा न करने की सलाह दी।

मुलाकात के दौरान शिल्पा ने हाथ जोड़कर महाराज से आशीर्वाद लिया और पूछा कि राधा जाप किस तरह करना चाहिए। वहीं, राज कुंद्रा ने अपनी एक विशेष इच्छा सामने रखी। बातचीत में महाराज ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वे पिछले 10 साल से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें मृत्यु का भी कोई डर नहीं है और जब तक भगवान का बुलावा नहीं आएगा, तब तक वे जीवित रहेंगे।

मेरी एक किडनी आपने नाम - राज कुंद्रा

यह सुनकर राज कुंद्रा ने भावुक होकर कहा, 'आप इतने लोकप्रिय हैं कि जब भी मेरे मन में कोई सवाल आता है, अगले दिन आपके वीडियो में उसका जवाब मिल जाता है। आप सभी के लिए प्रेरणा हैं और बहुत मददगार भी। मैं आपकी तकलीफ समझता हूं, अगर कभी आपके काम आ सकूं तो मेरी एक किडनी आपने नाम।'

राज की यह बात सुनकर शिल्पा भी हैरान रह गईं। हालांकि, प्रेमानंद महाराज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, 'नहीं, बस आप स्वस्थ रहें, मेरे लिए इतनी बहुत है। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आएगा, तब तक यह किडनी मुझे नहीं ले जाएगी, और जब बुलावा आएगा तो सबको जाना ही पड़ता है। लेकिन आपका यह सदभाव मैं दिल से स्वीकार करता हूं।”

महाराज प्रेमानंद के फॉलोअर्स में शिल्पा और राज के अलावा अनुष्का शर्मा-विराट कोहली, गायक बी प्राक और सिंगर जैस्मिन सैंडलस जैसे कई मशहूर नाम भी शामिल हैं।