सोनालीका ने 4 महीनों में पार किया 50,000 ट्रैक्टरों का आंकड़ा, बना भारत का टॉप निर्यातक

नेशनल डेस्क: सोनालीका ट्रैक्टर्स ने अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच कुल 53,772 ट्रैक्टरों की बिक्री दर्ज कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने केवल चार महीनों में 50,000 ट्रैक्टरों का आंकड़ा पार कर भारत के शीर्ष ट्रैक्टर निर्यात ब्रांड के रूप में अपनी मजबूत स्थिति को और बढ़ा दिया है। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस रिकॉर्ड बिक्री के पीछे मजबूत घरेलू मांग और क्षेत्रीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत मशीनीकरण समाधान प्रदान करने पर कंपनी का निरंतर फोकस है।

सोनालीका की एकीकृत ट्रैक्टर निर्माण इकाई हर दो मिनट में एक हैवी-ड्यूटी ट्रैक्टर का उत्पादन करती है। ईंधन-कुशल इंजन से लेकर उन्नत हाइड्रोलिक्स तक, कंपनी के लगभग सभी पुर्जे गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इन-हाउस निर्मित होते हैं। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक रमन मित्तल ने कहा, "हमारे हैवी-ड्यूटी ट्रैक्टर उद्देश्यपूर्ण हैं और किसानों को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए हैं।"

सोनालीका त्योहारी सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने व्यापक अखिल भारतीय चैनल पार्टनर नेटवर्क का लाभ उठा रही है, जिसका लक्ष्य न केवल मशीनें प्रदान करना है, बल्कि वह सब कुछ देना है जिसे वह ‘किसानों की खुशी’ कहती है। कंपनी बेहतर कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के प्रयासों का नेतृत्व करती रहेगी।