लुधियाना मे स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर सोया चाप फैक्ट्री बंद, सामग्री को किया जब्त और नष्ट

नेशनल डेस्क : स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीमों ने बुधवार को लुधियाना के लोहारा में स्थित एक सोया चाप निर्माण इकाई को स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बंद कर दिया और चेत सिंह नगर स्थित एक डेयरी से 125 किलोग्राम पनीर जब्त किया है। इस कार्रवाई की शुरुआत हंब्रान रोड पर सुबह-सुबह लगाए गए नाके से हुई, जहाँ अधिकारियों ने दूध ढोने वालों को रोका और गुणवत्ता जांच के लिए दूध के चार नमूने एकत्र किए।

इसके बाद टीम ने चेत सिंह नगर स्थित एक डेयरी का निरीक्षण किया, जहाँ गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के चलते 125 किलोग्राम पनीर ज़ब्त किया गया। पनीर और घी के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भी लिए गए। साथ ही, एक मोज़रेला चीज़ निर्माण इकाई का भी निरीक्षण किया गया, जहां मोज़रेला चीज़ और घी के नमूने लिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि लोहारा में सोया चाप निर्माण इकाई बेहद अस्वच्छ और दयनीय हालत में संचालित हो रही थी। उस संयंत्र में आवश्यक आरओ वाटर प्लांट का अभाव था, जिससे निर्माण का वातावरण जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा था। इस पर चालान जारी किया गया, निर्माण उपकरण ज़ब्त किए गए और इकाई को संचालन बंद करने का आदेश दिया गया। साथ ही, लगभग 1.25 क्विंटल सोया चाप नष्ट कर दिया गया।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमरजीत कौर ने कहा, "खाद्य प्रतिष्ठानों में मिलावट रोकने और स्वच्छता मानकों को लागू करने के लिए ये निरीक्षण अत्यंत आवश्यक हैं। हम जन स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेंगे।"