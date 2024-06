Srinagar As World Craft City: हस्तशिल्प क्षेत्र को "बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर को 'विश्व शिल्प शहर' के रूप में मिली मान्यता

श्रीनगर: विश्व शिल्प परिषद ने आधिकारिक तौर पर श्रीनगर को 'विश्व शिल्प शहर' के रूप में मान्यता दी है। यह देखते हुए कि कैसे सुंदर भारतीय शहर ने विश्व शिल्प शहर कार्यक्रम के लिए निर्धारित सभी मूल्यांकन मानदंडों को पूरा किया, 23 जून को प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रवक्ता ने कहा कि इस मान्यता से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ होगा। प्रवक्ता ने रविवार शाम कहा, "यह प्रतिष्ठित सम्मान शहर की समृद्ध विरासत और इसके कारीगरों के असाधारण कौशल को रेखांकित करता है जिनके समर्पण और कलात्मकता ने वैश्विक प्रशंसा अर्जित की है।"



'ये सम्मान कारीगरों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है'

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह सम्मान कारीगरों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है और यह श्रीनगर की सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करता है। उन्होंने कहा, "हम अपने कारीगरों का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यह सम्मान समुदाय के लिए ठोस लाभ में तब्दील हो।"



सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए लगातार समर्थन दिखाया है। 'वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी' के रूप में मान्यता से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे विकास, स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रवक्ता ने कहा कि बढ़ती वैश्विक मान्यता के साथ, श्रीनगर के शिल्प को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतर दृश्यता मिलेगी, जिससे कारीगरों के लिए नए बाजार और अवसर खुलेंगे।

Srinagar has been officially recognised as a World Craft City by the World Crafts Council. This prestigious honour underscores the city's rich heritage and the exceptional skills of its artisans, whose dedication and artistry have earned global acclaim.

