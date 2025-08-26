Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • खतरनाक खुलासा: बड़ी-बड़ी ब्रांडेड फूड कंपनियों के किचन में गंदगी, सड़े तेल और जहरीले रंग! FSSAI ने नामी ब्रांड्स की खोली पोल

खतरनाक खुलासा: बड़ी-बड़ी ब्रांडेड फूड कंपनियों के किचन में गंदगी, सड़े तेल और जहरीले रंग! FSSAI ने नामी ब्रांड्स की खोली पोल

Edited By Updated: 26 Aug, 2025 05:53 PM

street food food harmful branded food companies fssai

अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ठेले या खुले में मिलने वाला खाना ही आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, तो यह खबर आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। देश की कई नामी और ब्रांडेड फूड कंपनियों के किचन अब मिलावटखोरी और लापरवाही के अड्डे बन चुके हैं। हाल ही में भारतीय...

नेशनल डेस्क:  अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ठेले या खुले में मिलने वाला खाना ही आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, तो यह खबर आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। देश की कई नामी और ब्रांडेड फूड कंपनियों के किचन अब मिलावटखोरी और लापरवाही के अड्डे बन चुके हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा की गई अचानक छापेमारी में कई नामी ब्रांड्स की पोल खुल गई। भारत के अलग-अलग शहरों में की गई इस जांच में पिज्जा, बर्गर, सॉस, फ्रेंच फ्राइज और बिरयानी जैसे पसंदीदा फूड आइटम्स में खतरनाक मिलावट और गंदगी पाई गई।

कौन-कौन से ब्रांड्स फेल हुए सेफ्टी टेस्ट में?
-बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स के बर्गर में इस्तेमाल की जाने वाली मायोनीज़ में खतरनाक बैक्टीरिया मिले।
-फ्रेंच फ्राइज में आर्टिफिशियल रंगों का उपयोग किया गया जो सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
-पिज्जा ब्रांड्स में एक्सपायरी चीज़ और घटिया क्वालिटी की सॉस का इस्तेमाल पाया गया।
-बिरयानी में जरूरत से ज्यादा फ्लेवर और रंगों का उपयोग किया जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हैं।
-खाना बार-बार एक ही जले हुए तेल में तला जा रहा है, जिससे उसमें टॉक्सिक केमिकल्स बन जाते हैं।
-कुछ जगहों पर गंदे पानी का इस्तेमाल मोमोज़ और चटनी बनाने में हो रहा है।

FSSAI ने जो आंकड़े पेश किए, वे डराने वाले हैं:
देशभर में की गई इस छापेमारी में 10 प्रमुख ब्रांड्स की जांच की गई, जिनमें से 36 सैंपल फूड सेफ्टी टेस्ट में फेल पाए गए। यह दिखाता है कि मिलावट सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े-बड़े नाम भी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।

आपकी थाली में ज़हर?
यह सिर्फ एक जगह की रिपोर्ट है, लेकिन सोचिए अगर पूरे देश में इस तरह की जांच हो तो कितने सैंपल फेल निकल सकते हैं? यह मिलावटी खाना आपकी सेहत पर सीधा हमला है — जिससे फूड पॉइज़निंग, पेट की बीमारियाँ, गैस, एसिडिटी, डायरिया और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ भी हो सकती हैं।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!