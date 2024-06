Instagram Reels के लिए समुद्र के अंदर उतारी दो-दो थार, बुरी तरफ फंसे

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवाओं के अंदर कितना भारी पागलपन है इसका एक ताजा मामला सामने आया। इंस्टाग्राम रील्स के लिए स्टंट करने के लिए दो लोगों ने गुजरात के कच्छ में मुंद्रा समुद्र तट पर अपनी एसयूवी को गहरे पानी में चला दिया। इसके बाद वह खुद ही मुसीबत में फंस गए। क्योंकि उच्च ज्वार ने दोनों वाहनों को लगभग डुबो दिया, जिससे वे पानी में फंस गए।

#Gujarat:



For reel mania, two youths drove two Thar cars into deep waters at Mundra beach, Kutch.



High tide almost engulfed the vehicles, trapping them.



With villagers' help, Thars were retrieved, but one Jeep's engine failed.pic.twitter.com/C5Ft67d876 — Kumar Manish (@kumarmanish9) June 23, 2024