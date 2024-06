टी-20 विश्वकप : India-Pak मैच के बाद Delhi Police का ट्वीट वायरल, न्यूयॉर्क पुलिस को टैग कर पूछा मज़ेदार सवाल

नेशनल डेस्क: न्यूयॉर्क में टी-20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए रोचक मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को मिली जीत के बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी पोस्ट की, जिसने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को खूब गुदगुदाया।

दिल्ली पुलिस ने न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (एनवाईपीडी) को टैग करते हुए पोस्ट डाली, ‘‘अरे एनवाईपीडी, हमने दो तेज आवाजें सुनीं। एक है ‘इंडिया....इंडिया', और दूसरी शायद टेलीविजन टूटने की। क्या आप पुष्टि कर सकते हैं? यह पोस्ट तुरंत ही सोशल मीडिया पर बार-बार पोस्ट की जाने लगी और लोगों ने इसे खूब सराहा। इसे सात हजार से अधिक लोगों ने फिर से पोस्ट किया जबकि नौ लाख से अधिक लोगों ने इसे देखा, 43 हजार से अधिक लोगों ने पसंद किया और एक हजार से अधिक लोगों ने पोस्ट पर टिप्पणी की।

Hey, @NYPDnews



We heard two loud noises. One is "Indiaaa..India!", and another is probably of broken televisions. Can you please confirm?#INDvsPAK#INDvPAK#T20WorldCup