राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, अशोक हॉल को भी मिला नया नाम

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉलों, दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदल दिए गए हैं। दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन की तरफ से गुरुवार (24 जुलाई) को जारी एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाम में हुए बदलाव पर प्रसन्नता जाहिर की है।



विज्ञप्ति के अनुसार, नाम बदलने का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन के माहौल को "भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचारों का प्रतिबिम्बित करना" है। राष्ट्रपति भवन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास, राष्ट्र का प्रतीक है, और लोगों की अमूल्य विरासत है। विज्ञप्ति में कहा गया है, "इसे लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचारों का प्रतिबिम्ब बनाने का निरंतर प्रयास किया गया है।"

President Droupadi Murmu renames two of the important halls of Rashtrapati Bhavan – namely, ‘Durbar Hall’ and ‘Ashok Hall’ – as ‘Ganatantra Mandap’ and ‘Ashok Mandap’ respectively: Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/2q6F5ZdVaq — ANI (@ANI) July 25, 2024