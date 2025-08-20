Main Menu

दिल्ली की CM पर हमला करने वाले शख्स की पहली तस्वीर आई सामने, आरोपी ने जनसुनवाई के दौरान किया था हमला

the first picture of the person who attacked delhi cm has surfaced

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जनसुनवाई के दौरान उस समय हमला हुआ जब वह जनता की समस्याएं सुन रही थीं। घटना में उन्हें सिर में चोट लगी है, हालांकि उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और आरोपी को हिरासत में ले...

नेशनल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि सीएम पर जनसुनवाई के दौरान उस समय हमला हुआ जब वह जनता की समस्याएं सुन रही थीं। घटना में उन्हें सिर में चोट लगी है, हालांकि उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। 

गुजरात का रहने वाला है आरोपी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 41 वर्ष है और वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने किसी परिजन की जमानत के लिए जनसुनवाई में आया था।

दस्तावेज सौंपने के बाद आरोपी ने किया था सीएम पर हमला
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी का परिजन फिलहाल जेल में है और उसका मामला अदालत में विचाराधीन है। दस्तावेज सौंपने के बाद आरोपी ने अचानक सीएम पर हमला कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। साथ ही गुजरात पुलिस से भी आरोपी की पृष्ठभूमि की जानकारी मांगी गई है। वहीं, घटना की चश्मदीद गवाह अंजली ने बताया कि, "मैं वहीं थी। आरोपी कुछ कह रहा था और अचानक उसने थप्पड़ मार दिया।" पुलिस का कहना है कि DCP घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता का हाथ पकड़कर खींचा, जिससे वे असंतुलित होकर टेबल से टकराईं और उनके सिर पर चोट आई। उन्होंने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि कोई पत्थर नहीं फेंका गया और न ही थप्पड़ मारा गया, बल्कि यह एक धक्का-मुक्की की स्थिति थी।

