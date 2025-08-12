धीरे-धीरे दिमाग को ख़त्म कर रही हैं ये आपकी दिनचर्या की ये  2 आम चीज़ें, जानकर आप हो जाएँगे हैरान

Edited By Radhika,Updated: 12 Aug, 2025 11:16 AM
नेशनल डेस्क: आपके खान- पान का असर आपके शरीर के साथ- साथ दिमाग पर भी पड़ता है। अक्सर हम कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, जिन्हें हम बिलकुल सामान्य मानते हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे हमारे दिमाग को कमज़ोर कर सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही दो आम चीज़ों के बारे में
1. मीठा सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक
ज़्यादातर लोग सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक को केवल मोटापे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका असर हमारे दिमाग तक जाता है।
- ब्लड शुगर पर असर: इन ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है, जिसमें फाइबर बिलकुल नहीं होता। इस वजह से यह शुगर सीधे खून में मिलकर ब्लड शुगर और इन्सुलिन के स्तर को तेज़ी से बढ़ा देती है।
- दिमाग पर सूजन: खून में शुगर बढ़ने से पूरे शरीर में सूजन पैदा होती है। यह सूजन Brain Cells को नुकसान पहुँचाती है, जिससे दिमाग की उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है।
- डायट सोडा भी हानिकारक: अगर आप सोचते हैं कि डायट सोडा सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है। इनमें मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर भी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि इनका लगातार सेवन करने से डायबिटीज़ और मेटाबोलिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जो दिमाग की सेहत को भी प्रभावित करती हैं।
2. नल का पानी
नल का पानी पीना हमारे देश में बहुत सामान्य है, लेकिन इसमें मौजूद एक केमिकल हमारे दिमाग के लिए नुकसानदायक हो सकता है: फ्लोराइड.
- फ्लोराइड और दिमागी सेहत: दाँतों को मज़बूत बनाने के लिए पानी में फ्लोराइड मिलाया जाता है, लेकिन अगर हम इसे पीते हैं तो यह शरीर में जमा होता रहता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा दिमाग की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है।
- बच्चों के लिए खतरा: कुछ शोध यह भी बताते हैं कि बचपन से ही फ्लोराइड युक्त पानी पीने वाले बच्चों का IQ Level कम हो सकता है।
- सुरक्षित विकल्प: सुरक्षित रहने के लिए RO या डिस्टिल्ड वाटर को प्राथमिकता देना बेहतर है। अगर आपके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो पानी को उबालकर ठंडा करके पीना भी एक अच्छा उपाय है।
ये दोनों ही चीज़ें अक्सर हमारी दिनचर्या का हिस्सा होती हैं, लेकिन इनके लगातार सेवन से बचना हमारे दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है।
(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी पर आधारित है. किसी भी सुझाव पर अमल करने से पहले, कृपया संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें)