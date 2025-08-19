Main Menu

  • इस चीज के लिए तड़प रही है ये फेमस एक्ट्रेस, बोलीं- किसी से भी कर लूंगी...

Edited By Mehak,Updated: 19 Aug, 2025 03:31 PM

this famous actress is desperate for this thing said i will do it with anyone

भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार आम्रपाली दुबे अपनी एक्टिंग और डांसिंग के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में बेहतरीन काम करने के साथ-साथ वह अपनी पर्सनल लाइफ और खासकर शादी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर...

नेशनल डेस्क : भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार आम्रपाली दुबे अपनी एक्टिंग और डांसिंग के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में बेहतरीन काम करने के साथ-साथ वह अपनी पर्सनल लाइफ और खासकर शादी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बातें कीं।

शादी पर आम्रपाली का बयान

एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में जब आम्रपाली से पूछा गया कि वह शादी कब करने वाली हैं, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'सोच रही हूं कि अब कर ही लूं… अब बस हो गया। शादी करनी है लेकिन पति के लिए नहीं।'उन्होंने आगे बताया कि इस समय उन्हें बेबी फीवर हो रहा है। आम्रपाली ने कहा, 'मेरा इंस्टाग्राम बच्चों के वीडियोज से भरा पड़ा है। जब भी किसी फैमिली फंक्शन में जाती हूं, मेरे कजिन्स के बच्चे आसपास खेलते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हालत ये है कि बस मुझे बच्चा चाहिए। अगर घरवाले कह दें कि इस लड़के से शादी कर लो, तो मैं देखूंगी भी नहीं की कौन है, बस मैं कर लूंगी। मुझे बस बच्चा चाहिए।'

पवन सिंह को लेकर क्या कहा?

इंटरव्यू के दौरान आम्रपाली ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने बताया कि पवन सिंह अक्सर उनसे मजाक करते हुए कहते हैं कि वह उनका फीमेल वर्जन हैं। उन्होंने कहा, 'पवन जी कहते हैं कि जितना मैं पागल हूं, उतनी ही तुम भी पागल हो। हमारा एकदम बराबर जमेगा। उनका स्वभाव बच्चे जैसा है और उन्हें उसी हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है।' हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कुछ लोगों को पवन सिंह के व्यवहार से दिक्कत हो, लेकिन उनके लिए वह हमेशा बच्चों जैसे मासूम हैं।

