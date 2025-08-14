Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Millionaire dogs! इस फेमस बॉलीवुड एक्टर ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी की पालतू कुत्तों के नाम, हर एक का है अपना पर्सनल रूम

Millionaire dogs! इस फेमस बॉलीवुड एक्टर ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी की पालतू कुत्तों के नाम, हर एक का है अपना पर्सनल रूम

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 14 Aug, 2025 11:36 AM

this superstar owns 116 dogs and owns property worth 45 crores

दिल्ली में आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के बाद से ही जानवरों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच बॉलीवुड के 'दादा' कहे जाने वाले सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का नाम चर्चा में है। मिथुन चक्रवर्ती को लेकर यह बात कही जाती है कि वह...

नेशनल डेस्क। दिल्ली में आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के बाद से ही जानवरों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच बॉलीवुड के 'दादा' कहे जाने वाले सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का नाम चर्चा में है। मिथुन चक्रवर्ती को लेकर यह बात कही जाती है कि वह कुत्तों से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी 45 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने पालतू कुत्तों के नाम कर दी है।

PunjabKesari

कुत्तों के लिए बनवाया 1.5 एकड़ का फार्महाउस

74 वर्षीय मिथुन दा के पास कुल 116 कुत्ते हैं जिनमें से कई आवारा भी हैं जिन्हें उन्होंने गोद लिया है। उन्होंने इन सभी डॉग्स के लिए मुंबई के पास मड आइलैंड में 1.5 एकड़ का एक बड़ा फार्महाउस बनवाया है। इस फार्महाउस में कुत्तों की देखभाल के लिए कई नौकर रखे गए हैं।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें: UPI यूज़र्स ध्यान दें! अब इस तारिख के बाद ऑनलाइन पैसे भेजने पर लगेगा चार्ज, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

PunjabKesari

मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फार्महाउस में हर कुत्ते के लिए एक अलग कमरा है जिसमें खेलने का सामान, खाने की जगह और चिकित्सा जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। मिथुन दा जहां भी जाते हैं वहां से अलग-अलग नस्लों के कुत्ते खरीदते हैं और छुट्टियों पर भी उन्हें साथ लेकर जाते हैं।

यह भी पढ़ें: सावधान ड्राइवर्स! अब गाड़ी नंबर से जुड़ेगा आधार, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो सीधा घर आएगा चालान

PunjabKesari

400 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं मिथुन चक्रवर्ती

मिथुन चक्रवर्ती 1970 के दशक के हिंदी और बंगाली फिल्मों के जाने-माने अभिनेता रहे हैं। उन्होंने 2014 से 2016 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में राजनीति में भी काम किया। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और उनके पास 40 से ज़्यादा मकान हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!