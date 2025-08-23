Heavy Rains Alert: 23-26 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का कहर, इन 13 राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

Main Menu

23 Aug, 2025

नई दिल्ली: देश के बड़े हिस्से में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत से सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि 23 से 26 अगस्त के बीच 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुछ राज्यों में हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने की अपील की है।

राजस्थान में आफत की बारिश, कोटा में सेना की तैनाती
राजस्थान में बारिश ने कहर ढा दिया है। खासकर कोटा, भीलवाड़ा, बारां और झालावाड़ जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने शनिवार (23 अगस्त) को पूर्वी राजस्थान में "अत्यधिक भारी वर्षा" की चेतावनी दी है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 10 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

बारिश की गंभीरता को देखते हुए बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कई इलाकों में पानी घरों में घुस चुका है और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है।

बिहार, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने शनिवार को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक इन राज्यों में भारी से मध्यम बारिश जारी रह सकती है।

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीगते रहेंगे बादलदिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में शनिवार को गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजधानी में "येलो अलर्ट" जारी किया है।

दिल्ली: न्यूनतम तापमान 23°C और अधिकतम 31°C के आस-पास रहेगा।
यूपी: 23-25 अगस्त तक बारिश की संभावना।
हरियाणा-पंजाब: 23-26 अगस्त तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

पहाड़ी राज्यों में भी अलर्ट, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी
उत्तराखंड में शनिवार के लिए "रेड अलर्ट" जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन और नदी-नालों के उफान पर आने की आशंका है। वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है।

गुजरात और महाराष्ट्र में भी नहीं थमेगा पानी
गुजरात में 23 अगस्त को उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 25 अगस्त से राज्य में "बहुत भारी बारिश" का एक और नया दौर शुरू होने की चेतावनी दी है।

कोंकण और गोवा: 25 से 28 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना।
मध्य महाराष्ट्र: 26 अगस्त को सामान्य बारिश, जबकि 27-28 अगस्त को घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश की चेतावनी है।

राजस्थान के कोटा में सेना तैनात, भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ में रेड अलर्ट
-बिहार, बंगाल, झारखंड में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान
-दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में येलो अलर्ट
-उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा, रेड अलर्ट
-गुजरात और महाराष्ट्र में लगातार जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

