Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • जब तक शुल्क विवाद नहीं सुलझता, भारत से व्यापार वार्ता नहीं: Donald Trump

जब तक शुल्क विवाद नहीं सुलझता, भारत से व्यापार वार्ता नहीं: Donald Trump

Edited By Harman Kaur,Updated: 08 Aug, 2025 01:15 PM

trump until tariff dispute is resolved there will be no trade talks with india

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ शुल्क का मुद्दा हल होने तक उसके साथ व्यापार वार्ता की संभावना से इनकार किया है। ट्रंप से बृहस्पतिवार को ओवल कार्यालय में पूछा गया था कि क्या उन्हें भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा करने के बाद...

नेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ शुल्क का मुद्दा हल होने तक उसके साथ व्यापार वार्ता की संभावना से इनकार किया है। ट्रंप से बृहस्पतिवार को ओवल कार्यालय में पूछा गया था कि क्या उन्हें भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा करने के बाद व्यापार वार्ता आगे बढ़ने की उम्मीद है, इस पर उन्होंने कहा, ‘‘ तब तक नहीं जबतक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता।''

पिछले सप्ताह, ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो सात अगस्त से लागू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। इसके साथ ही कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया, जो अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 21 दिनों बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा।

शुल्क पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली को निशाना बनाना ‘‘अनुचित और अविवेकपूर्ण'' है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।'' भारत और अमेरिका के मौजूदा हालात पर बात करते हुए प्रमुख भारतीय-अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने कहा कि ट्रंप के शुल्क के बीच ‘‘काफी कुछ दांव पर लगा है।''

उन्होंने इसे ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण'' बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की इच्छा के अनुसार, यूक्रेन के साथ युद्धविराम स्वीकार नहीं किया। बत्रा ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत को नुकसान पहुंचाना रूस को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। लेकिन इससे हमें भी बहुत अधिक नुकसान होता है।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के साथ ‘‘वास्तविक'' युद्धविराम करें, ‘‘जिसमें किसी भी तरह की चालबाजी न हो और फिर पुतिन के साथ चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अमेरिकी सहयोगी बनें।''

उन्होंने कहा, ‘‘अब एक परिपक्व पुन: नियोजन का समय है, वरना हम एक ऐसे ‘डोमिनो प्रभाव' के जोखिम में हैं, जो सभी को नुकसान पहुंचा सकता है।'' ‘डोमिनो इफेक्ट' किसी एक घटना के बाद उसके प्रभाव से लगातार होने वाली घटनाओं को कहा जाता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!