दोपहिया वाहन बना आग का गोला…पुल पर अचानक लगी आग, युवक की दर्दनाक मौत से सनसनी

महाराष्ट्र के नांदेड़ में शनिवार को ईदगाह के पास दोपहिया वाहन में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब वह व्यक्ति शहर के पास वाजेगांव बंधारा क्षेत्र में एक पुल से गुजर रहा था। सुबह करीब 9:30 से 10:00 बजे...

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र के नांदेड़ में शनिवार को ईदगाह के पास दोपहिया वाहन में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब वह व्यक्ति शहर के पास वाजेगांव बंधारा क्षेत्र में एक पुल से गुजर रहा था। सुबह करीब 9:30 से 10:00 बजे के बीच अचानक वाहन में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग के दौरान न केवल वाहन से बल्कि पीड़ित के शरीर से भी विस्फोट जैसी आवाजें सुनी गईं, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।



आग इतनी भीषण थी कि पीड़ित करीब 90 प्रतिशत तक झुलस गया। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। यह घटना उस समय हुई जब पास के ईदगाह में ईद की नमाज चल रही थी, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया और अधिकारियों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। सूचना मिलते ही नांदेड़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना पूरी तरह से दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और कारण था।



जांच में सहायता के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। अधिकारी दोपहिया वाहन में अचानक आग लगने और गवाहों द्वारा बताई गई विस्फोट जैसी आवाजों के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई पहलुओं की जांच की जा रही है और घटना को लेकर विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पंचनामा किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरज गुरु ने कहा कि सभी संभावित कोणों से घटना की गहन जांच की जा रही है। मौके से बरामद कुछ सामग्रियों को विश्लेषण के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है। मृतक की पहचान की पुष्टि हो गई है, लेकिन चल रही जांच के कारण अभी विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। मामले के विभिन्न पहलुओं की आगे की जांच के लिए पुलिस टीमों को भी तैनात किया गया है।



अधिकारियों ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है और कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर गलत सूचना फैला रहे हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञों, एटीएस और अन्य एजेंसियों की मदद से जांच की जा रही है और अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद घटना के सही कारण का पता चल जाएगा। पुलिस ने दोहराया कि वे मौके से एकत्र किए गए सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह घटना एक दुर्घटना थी या इसमें कोई अन्य कारक शामिल था।