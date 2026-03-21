एयर चाइना ने बीजिंग-दिल्ली के बीच फिर शुरू की सीधी उड़ान, चीन बोला-ये सिर्फ यात्रा नहीं...भरोसे की वापसी

एयर चाइना ने बीजिंग-दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू कर दी है। चीन ने इसे सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि व्यापार, पर्यटन और आपसी भरोसे को बढ़ाने वाला कदम बताया। कोविड और गलवान विवाद के बाद रुकी उड़ानें अब दोबारा शुरू होने से संबंध सुधार के संकेत...

Beijing: एयर चाइना (Air China) ने बीजिंग-दिल्ली (Beijing- Delhi)के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू कर दी है। इसे दोनों देशों के बीच संबंध सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। चीन के दूतावास ने कहा कि यह सिर्फ यात्रा शुरू होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन और आपसी भरोसा भी बढ़ेगा। साथ ही Shanghai Cooperation Organisation और BRICS जैसे मंचों पर सहयोग को भी मजबूती मिलेगी।

भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें कोविड-19 महामारी और 2020 के Galwan Valley clash के बाद बंद हो गई थीं। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना रहा। हालांकि, 2024 में सीमा पर गश्त को लेकर समझौते के बाद हालात धीरे-धीरे सुधरने लगे। इसके बाद 2025 में उड़ानों की बहाली शुरू हुई, जिसमें IndiGo ने भी अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की थी। अब बीजिंग-दिल्ली सीधी उड़ान के फिर शुरू होने से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच लोगों का आना-जाना बढ़ेगा और आर्थिक व कूटनीतिक रिश्तों में सुधार आएगा।