Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से थर्राया यह देश! देर रात कांपी धरती, डरे सहमे लोग घरों से निकले बाहर

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 22 Mar, 2026 09:07 AM

अफगानिस्तान में शनिवार देर रात आए तेज भूकंप ने लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। झटके इतने महसूस किए गए कि कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने...

Afghanistan Earthquake : अफगानिस्तान में शनिवार देर रात आए तेज भूकंप ने लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। झटके इतने महसूस किए गए कि कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए।

देर रात मची अफरातफरी

भूकंप उस समय आया जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे या सो चुके थे। अचानक हुई कंपन से इमारतों में रखे सामान हिलने लगे जिससे लोग घबरा गए। हालांकि अभी तक किसी बड़े जान-माल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।

भूकंप की गहराई और केंद्र

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार:

अफगानिस्तान में क्यों आते हैं इतने भूकंप?

अफगानिस्तान भौगोलिक रूप से एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। यह देश 'यूरेशियन' और 'इंडियन' टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन स्थल (जंक्शन) के करीब है जिसके कारण यहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। 82 किमी की गहराई होने के कारण झटकों का असर काफी बड़े क्षेत्र में महसूस किया गया।