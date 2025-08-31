Main Menu

कहीं बदला तो नहीं ले रहा सांप? दो महीने में 6 बार एक ही नाबालिग को बना चुका है शिकार

31 Aug, 2025

up kaushambi snake bites girl six times in one month rias family

कौशांबी जिले के भैंसहापर गांव की 15 वर्षीय रिया मौर्य को एक महीने में छह बार सांप ने काट लिया। बार-बार डसने से उसकी सेहत खराब हो गई और परिवार इलाज में आर्थिक संकट में है। ग्रामीण और परिवार प्रशासन और वन विभाग की निष्क्रियता पर नाराज हैं। डॉक्टर भी...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के सिराथू तहसील अंतर्गत भैंसहापर गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 15 वर्षीय रिया मौर्य को एक ही महीने में लगातार छह बार सांप ने काट लिया। इस अजीबोगरीब घटना से न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरा गांव दहशत में है, जबकि प्रशासन और वन विभाग अब तक निष्क्रिय नजर आ रहे हैं।

सिलसिला कब हुआ शुरू
रिया के पिता राजेंद्र मौर्य के मुताबिक, 22 जुलाई 2025 को जब रिया खेत जा रही थी, तब पहली बार सांप ने उसे डसा। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गई। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। 13 अगस्त को दोबारा रिया को सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर प्रयागराज रेफर किया गया, लेकिन परिजनों ने निजी अस्पताल में इलाज कराया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 27 अगस्त से 30 अगस्त तक चार दिनों के भीतर चार बार और सांप ने रिया को डसा। कभी नहाते समय तो कभी घरेलू काम करते वक्त रिया को निशाना बनाया गया। बार-बार हो रहे इस हादसे से परिवार की जमा पूंजी इलाज में खत्म हो गई है और अब मजबूरी में परिजन झाड़-फूंक का सहारा ले रहे हैं।

रिया ने बताया सांप का रंग-रूप
डरी-सहमी रिया ने बताया कि सांप बहुत बड़ा और गहरे काले रंग का होता है, जिसकी पीठ पर हरे रंग की धारियां हैं। वह काटने के करीब एक घंटे बाद बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो खुद को कभी अस्पताल में तो कभी झाड़-फूंक करने वाले के पास पाती है।

चिकित्सा अधिकारियों ने की पुष्टि
सिराथू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉ. अखिलेश सिंह ने बताया कि रिया को अब तक तीन बार अस्पताल लाया गया, और हर बार उसके पैरों में स्नेक बाइट के निशान मिले। उसे एंटी वेनम दिया गया और दो बार जिला अस्पताल रेफर भी किया गया। लगातार सांप के हमले से डरे रिया के छोटे भाई-बहन अपने ननिहाल चले गए हैं। मौर्य परिवार झोपड़ीनुमा कच्चे मकान में रह रहा है और अब गांव छोड़ने की सोच रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, और न ही प्रशासन ने मदद की।

कब जागेगा प्रशासन?
डॉक्टरों के मुताबिक, बार-बार एक ही लड़की को सांप का काटना चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी दुर्लभ और चौंकाने वाला मामला है। अब ये घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। सवाल उठता है कि आखिर कब प्रशासन और वन विभाग हरकत में आएंगे और इस पीड़ित परिवार को डर और संकट से बाहर निकालेंगे?

