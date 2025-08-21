Main Menu

  • T20 में तूफान- 28 गेंदों में बनाई सेंचरी, ठोके 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाया धमाल

Edited By Anu Malhotra,Updated: 21 Aug, 2025 07:58 AM

urvil patel t20 cricket batsmen of india 12 six in t20 28 balls 100 runs

टी20 क्रिकेट में भारत के दो युवा बल्लेबाजों ने हाल ही में ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो अब तक सिर्फ कल्पना में ही संभव लगता था। महज कुछ ही दिनों के अंतराल में, भारत के दो धाकड़ खिलाड़ियों ने 28 गेंदों में शतक ठोककर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है।...

नेशनल डेस्क: टी20 क्रिकेट में भारत के दो युवा बल्लेबाजों ने हाल ही में ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो अब तक सिर्फ कल्पना में ही संभव लगता था। महज कुछ ही दिनों के अंतराल में, भारत के दो धाकड़ खिलाड़ियों ने 28 गेंदों में शतक ठोककर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। स्टेडियम में बैठे दर्शक ही नहीं, टीवी पर देख रहे फैन्स भी इस कहर भरे प्रदर्शन से सन्न रह गए। गेंदबाजों की हालत ऐसी हो गई मानो वे प्रैक्टिस बॉलिंग कर रहे हों और सामने नेट्स में कोई पावर-हिटर खड़ा हो!

उर्विल पटेल: 28 गेंद में तूफानी शतक
गुजरात के विस्फोटक बल्लेबाज उर्विल पटेल ने 27 नवंबर 2024 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ ऐसा धमाका किया, जिसने रिकॉर्ड बुक हिला दी। उन्होंने मात्र 28 गेंदों में शतक पूरा कर लिया — यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है।

उर्विल ने अपनी नाबाद पारी में 35 गेंदों पर 113 रन ठोके, जिसमें 12 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट रही 322.85। यह प्रदर्शन इतना विस्फोटक था कि उन्होंने क्रिस गेल के IPL में बनाए 30 गेंदों वाले शतक को भी पीछे छोड़ दिया।

मैच की कहानी: जीत भी उतनी ही धमाकेदार
त्रिपुरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/8 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में गुजरात ने केवल 10.2 ओवरों में 2 विकेट पर 156 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया — यानी 58 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से जीत।

और ये भी पढ़े

अभिषेक शर्मा ने भी दोहराया कारनामा
उर्विल के इस तूफानी प्रदर्शन के कुछ ही दिन बाद, अभिषेक शर्मा ने 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ इसी टूर्नामेंट में 28 गेंदों में शतक ठोककर सबको चौंका दिया। उन्होंने 29 गेंदों में 106 रन बनाए जिसमें 11 छक्के और 8 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट रहा अविश्वसनीय 365.51।

दुनिया का सबसे तेज टी20 शतक
वैश्विक स्तर पर टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड फिलहाल एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है। उन्होंने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ मात्र 27 गेंदों में शतक जमाया था। साहिल ने उस मैच में 41 गेंदों पर 144 रन बनाए, जिसमें 18 छक्के और 6 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट रहा 351.21।

कौन हैं उर्विल पटेल?
जन्म: 17 अक्टूबर 1998, मेहसाणा, गुजरात
भूमिका: दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और विकेटकीपर
घरेलू टीम: गुजरात
IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए 3 मैच खेले

2024-25 SMAT सीजन:

रन: 315 (6 पारियों में)
औसत: 78.75
स्ट्राइक रेट: 229.92
2 शतक, 4 अर्धशतक
विकेटकीपिंग में: 37 कैच, 6 स्टंपिंग

T20 का नया चेहरा: युवा, आक्रामक और बेखौफ
उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा जैसे युवा बल्लेबाजों का यह उभार बताता है कि भारत के पास टी20 के लिए अब केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि विस्फोटक युवाओं की फौज भी तैयार है। इन पारियों ने यह भी दिखा दिया कि भारत का भविष्य फिनिशर, ओपनर और पावर हिटर तीनों भूमिकाओं में सुरक्षित हाथों में है।

