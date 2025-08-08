'दाढ़ी कलर करनी पड़े, समझो आराम का समय आ गया' क्या रिटायर होने वाले हैं किंग कोहली?

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। हाल ही में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें उनका एकदम नया लुक देखने को मिला। इस तस्वीर में कोहली की दाढ़ी सफेद दिख रही है, जिससे...

नेशनल डेस्क: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। हाल ही में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें उनका एकदम नया लुक देखने को मिला। इस तस्वीर में कोहली की दाढ़ी सफेद दिख रही है, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है।

सफेद दाढ़ी और टेस्ट रिटायरमेंट का कनेक्शन

कोहली की यह सफेद दाढ़ी वाली तस्वीर उनके टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के फैसले से जुड़ी हुई है। हाल ही में लंदन में एक चैरिटी कार्यक्रम में जब उनसे टेस्ट रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था, "मैंने दो दिन पहले ही दाढ़ी रंगी है। जब आपको हर चार दिन में दाढ़ी कलर करनी पड़े, तो समझिए कि अब आराम करने का समय आ गया है।"

कोहली ने कब लिया था टेस्ट से संन्यास?

विराट कोहली ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर उन्होंने सभी को चौंका दिया। यह फैसला इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान पूर्व स्पिनर सरनदीप सिंह से इंग्लैंड दौरे की योजनाओं पर चर्चा की थी। उनके इस अचानक लिए गए फैसले के कारण वह इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाए।

2027 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास की अटकलें

विराट कोहली फिलहाल वनडे क्रिकेट और आईपीएल खेलना जारी रखेंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को पूरी तरह से अलविदा कह सकते हैं। मौजूदा वनडे कप्तान रोहित शर्मा भी 2027 वर्ल्ड कप के बाद अपने करियर को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। इन दोनों दिग्गजों के अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे से मैदान पर वापसी की उम्मीद है, जहां भारत को तीन वनडे मुकाबले खेलने हैं।