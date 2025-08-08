आम जनता को महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत, सरकार देगी 30,000 करोड़ रुपये की LPG सब्सिडी!

Main Menu

08 Aug, 2025

केंद्रीय कैबिनेट ने आज दोपहर एक महत्वपूर्ण फैसले में तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी है। यह सब्सिडी सरकारी तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दी जाएगी।

नेशनल डेस्क: केंद्रीय कैबिनेट ने आज दोपहर एक महत्वपूर्ण फैसले में तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी है। यह सब्सिडी सरकारी तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य रसोई गैस की कीमतों को स्थिर बनाए रखना और इन कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई करना है।

सब्सिडी क्यों दी जा रही है?

सरकार यह सब्सिडी इसलिए दे रही है ताकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर न पड़े। इससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने को बंद करने का दबाव बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कारण भारत पर टैरिफ भी बढ़ाए हैं। इस दबाव के चलते घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।

रसोई गैस की मौजूदा कीमतें

पिछले कुछ समय से घरेलू रसोई गैस की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि कमर्शियल गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। विभिन्न शहरों में रसोई गैस सिलेंडर की मौजूदा कीमतें इस प्रकार हैं:

·         दिल्ली: ₹853

·         मुंबई: ₹852.50

·         बेंगलुरु: ₹855.50

·         पटना: ₹892.50

·         उत्तर प्रदेश: ₹850-900 के बीच

 

