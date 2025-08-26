Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • केरल के मंदिर में बवाल! इस फेमस व्लागर के तालाब में पैर धोने से भक्त हुए नाराज... अब होगा शुध्दिकरण, Video Viral

केरल के मंदिर में बवाल! इस फेमस व्लागर के तालाब में पैर धोने से भक्त हुए नाराज... अब होगा शुध्दिकरण, Video Viral

Edited By Updated: 26 Aug, 2025 04:57 PM

vlogger jasmin jafar faces action after washing feet in sacred pond

केरल के मशहूर गुरुवायुर मंदिर में मंगलवार (26 अगस्त 2025) को विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान किया जा रहा है। यह कदम उस विवाद के बाद उठाया गया, जब एक व्लॉगर और रियलिटी शो की पूर्व प्रतिभागी जैस्मीन जाफर ने मंदिर के तालाब में पैर धोते हुए वीडियो बनाया और उसे...

नेशनल डेस्क : केरल के मशहूर गुरुवायुर मंदिर में मंगलवार (26 अगस्त 2025) को विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान किया जा रहा है। यह कदम उस विवाद के बाद उठाया गया, जब एक व्लॉगर और रियलिटी शो की पूर्व प्रतिभागी जैस्मीन जाफर ने मंदिर के तालाब में पैर धोते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

देवस्वोम प्रशासन का निर्णय

गुरुवायुर देवस्वोम के प्रशासक ओ.बी. अरुण कुमार ने बताया कि मंदिर के तंत्री की सलाह पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त से जुड़े सभी अनुष्ठान मंगलवार को पूरे किए जाएंगे। जाफर ने 20 अगस्त को मंदिर तालाब के पास वीडियो शूट कर उसे सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ।

तालाब में गैर-हिंदुओं का प्रवेश निषिद्ध

मंदिर प्रशासन ने साफ कहा है कि तालाब में गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। प्रशासन का मानना है कि जाफर का यह कृत्य मंदिर की परंपराओं और नियमों का उल्लंघन है। इस मामले में देवस्वोम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

और ये भी पढ़े

हाई कोर्ट का आदेश: रील बनाने पर रोक

देवस्वोम ने बताया कि मंदिर परिसर और आसपास वीडियो शूट करने पर पहले से ही प्रतिबंध है। केवल शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो शूट की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, केरल हाई कोर्ट ने भी मंदिर परिसर के आस-पास रील और वीडियो बनाने पर रोक लगा रखी है।

खर्च कौन उठाएगा?

जब प्रशासक से पूछा गया कि क्या शुद्धिकरण अनुष्ठान का खर्च जैस्मीन जाफर से वसूला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल यह खर्च देवस्वोम के कोष से उठाया जाएगा। बाद में, कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक

शुद्धिकरण अनुष्ठानों को देखते हुए मंगलवार को मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!