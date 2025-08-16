नई गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका! इन दो धांसू कारों पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जल्दी करें चेक

Main Menu

Edited By Shubham Anand,Updated: 16 Aug, 2025 03:36 PM

नेशनल डेस्क : त्योहारी सीजन का आगमन हो चुका है। इस समय हर वाहन निर्माता कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर आती है। अगर आप भी इस समय अपने लिए एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है। दरअसल, गणेश चतुर्थी के मौके पर Volkswagen इंडिया ने कार खरीदने वालों के लिए जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की है।

Tiguan पर ₹2.10 लाख तक की छूट
कंपनी अपनी पॉपुलर SUV Volkswagen Tiguan पर 2.10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। वहीं, Volkswagen Virtus पर 1.75 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है। अगर आप इन कारों को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो एक बार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि ये ऑफर स्थान और डीलरशिप के अनुसार बदल सकते हैं।

Volkswagen Tiguan इंजन
Volkswagen Tiguan में आपको 1.0 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं। 1.0 लीटर इंजन 115 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं 1.5 लीटर इंजन 150 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है। इस कार में 4MOTION ऑल-व्हील ड्राइव और डायनामिक चेसिस कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं।

Volkswagen Tiguan फीचर्स
Tiguan के केबिन में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलती है।

Volkswagen Virtus इंजन
Volkswagen Virtus में भी 1.0 लीटर और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। यह सेडान स्मूद ड्राइविंग और हाईवे पर बेहतरीन स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। इसमें LED हेडलाइट्स, LED DRLs, ब्लैक फ्रंट ग्रिल, 16 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, स्टार्ट/स्टॉप बटन, 20.32 सेमी का डिजिटल कॉकपिट, 25.65 सेमी का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और स्मार्ट टच AC जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

Volkswagen Virtus फीचर्स
Virtus के इंटीरियर में ग्लॉसी ब्लैक डैशबोर्ड, रेड एंबिएंट लाइट्स, एल्यूमीनियम पैडल्स, और ब्लैक लैदरेट फैब्रिक सीट्स पर ग्रे स्टिचिंग मिलती है। इसके अलावा, कार में Android Auto/Apple CarPlay, वायरलेस चार्जर, टायर प्रेशर मॉनिटर, सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, पार्किंग सेंसर, और कप होल्डर्स भी दिए गए हैं।

