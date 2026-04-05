Instagram Reels पर चाहिए मिलियन्स व्यूज? बस कर लें ये काम, रातों-रात Viral हो जाएगा आपका Video

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 05 Apr, 2026 11:41 AM
क्या आप भी दिन-रात मेहनत करके इंस्टाग्राम रील्स (Instagram Reels) बनाते हैं लेकिन व्यूज 100-200 पर ही अटक जाते हैं? अगर हां तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम (Algorithm) बदलना मुश्किल नहीं है बस आपको रील पोस्ट करने का अपना...
How to Viral Instagram Reels : क्या आप भी दिन-रात मेहनत करके इंस्टाग्राम रील्स (Instagram Reels) बनाते हैं लेकिन व्यूज 100-200 पर ही अटक जाते हैं? अगर हां तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम (Algorithm) बदलना मुश्किल नहीं है बस आपको रील पोस्ट करने का अपना पुराना तरीका बदलना होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो खास टिप्स, जिनका इस्तेमाल करके बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपनी रील्स पर मिलियन्स में व्यूज और लाइक्स हासिल करते हैं।
1. Hook है सबसे जरूरी: 3 सेकंड का खेल
आजकल लोगों के पास समय कम है और वे बहुत जल्दी रील स्क्रॉल कर देते हैं।
2. ट्रेंडिंग ऑडियो का जादू
इंस्टाग्राम पर रीच बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करना।
3. कमेंट्स में बढ़ाएं इंगेजमेंट
सिर्फ रील पोस्ट करना काफी नहीं है दर्शकों से बात करना भी जरूरी है।
4. एडिटिंग और क्वालिटी से न करें समझौता
आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसलिए धुंधले या खराब एडिटिंग वाले वीडियो नहीं चलेंगे।
5. कंसिस्टेंसी: एल्गोरिदम का पक्का दोस्त
अगर आप हफ्ते में एक रील डालेंगे तो रीच गिरना तय है।