क्रिकेट जगत में शोक की लहर, इस दिग्गज क्रिकेटर का हुआ निधन, सौरव गांगुली समेत इन खिलाड़ियों ने दी श्रद्धांजली

नेशनल डेस्क : ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की एक बड़ी हस्ती, पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज बॉब सिम्पसन का शनिवार को सिडनी में 89 साल की उम्र में निधन हो गया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह खबर एक बड़ा सदमा है। बॉब सिम्पसन ने न केवल खिलाड़ी के रूप में बल्कि कोच, चयनकर्ता और क्रिकेट के मार्गदर्शक के रूप में भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को अपार योगदान दिया। उनके जाने से क्रिकेट जगत एक महान व्यक्तित्व से वंचित हो गया है।

बॉब सिम्पसन का क्रिकेट करियर: शतकों और विकेटों की भारी भरकम संख्या

बॉब सिम्पसन ने 1957 से 1978 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 10 शतक और 27 अर्धशतक जड़े और कुल 4,869 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर 311 रन था, जो एक तिहरे शतक की उपलब्धि थी। बल्लेबाजी के साथ-साथ उन्होंने 71 विकेट भी लिए। वनडे में उनके प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 36 रन बनाए और 2 विकेट लिए।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी सिम्पसन का रिकॉर्ड शानदार

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉब सिम्पसन का रिकॉर्ड और भी प्रभावशाली था। उन्होंने 257 मैचों में 60 शतक और 100 अर्धशतक लगाकर 21,029 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने 349 विकेट भी लिए। यह रिकॉर्ड बताता है कि वे न केवल बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी माहिर थे।

कप्तानी और कोचिंग में भी शानदार योगदान

बॉब सिम्पसन ने ऑस्ट्रेलिया की टीम का नेतृत्व 39 टेस्ट मैचों में किया। कप्तान के रूप में उनकी काबिलियत को भी क्रिकेट जगत में खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने 1986 से 1996 तक ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच के तौर पर टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाईं। उनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 1987 का विश्व कप जीता, 1989 में इंग्लैंड में एशेज और 1995 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेशी सीरीज जीती।

खेल के दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेल रहे तीसरे और निर्णायक टी20 मैच से पहले दोनों टीमों ने काले आर्मबैंड पहनकर बॉब सिम्पसन को श्रद्धांजलि दी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और बल्लेबाज स्टीव वॉ ने बॉब सिम्पसन के योगदान की भरपूर तारीफ की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि सिम्पसन ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को खिलाड़ी, कोच, चयनकर्ता और पत्रकार के रूप में बहुत कुछ दिया। वे खेल के सर्वश्रेष्ठ कोच थे और उन्होंने टीम को महान बनाया।

सौरव गांगुली और मैथ्यू हेडन ने जताया शोक

भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बॉब सिम्पसन की यादें हमेशा उनके दिल में रहेंगी। उन्होंने 1999 विश्व कप और लंकाशायर में बिताए गए समय को खास बताया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा कि सिम्पसन क्रिकेट के एक सच्चे दिग्गज थे जिन्होंने कई पीढ़ियों के खिलाड़ियों को निखारा। उनका प्रभाव हमेशा याद रखा जाएगा।

बॉब सिम्पसन की विरासत

बॉब सिम्पसन न केवल एक महान बल्लेबाज थे बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को कई रूपों में सशक्त बनाया। उनके योगदान के कारण ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट आज विश्व की नंबर एक टीमों में शुमार है। एक खिलाड़ी से लेकर कोच और मार्गदर्शक बनने तक उन्होंने क्रिकेट को पूरी लगन से सेवा दी।

