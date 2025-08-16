Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • लॉन्च होते ही छा गया FASTag Annual Pass, पहले दिन बिके 1.4 लाख पास; जल्द ही करें आप भी अप्लाई

लॉन्च होते ही छा गया FASTag Annual Pass, पहले दिन बिके 1.4 लाख पास; जल्द ही करें आप भी अप्लाई

Edited By Mehak,Updated: 16 Aug, 2025 04:03 PM

fastag annual pass became a hit as soon as it was launched 1 4 lakh passes sold

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर FASTag Annual Pass की शुरुआत कर दी है। यह सालाना पास देशभर के चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) पर लगभग 1,150 टोल प्लाज़ा पर मान्य होगा।...

नेशनल डेस्क : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर FASTag Annual Pass की शुरुआत कर दी है। यह सालाना पास देशभर के चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) पर लगभग 1,150 टोल प्लाज़ा पर मान्य होगा। इसकी बुकिंग और एक्टिवेशन कल 15 अगस्त से ऑनलाइन शुरू हो गई थी, जिसे आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं।

15 अगस्त के दिन ही रिकॉर्ड बुकिंग

फास्टैग एनुअल पास को लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। पहले ही दिन शाम 7 बजे तक लगभग 1.4 लाख यूजर्स ने पास बुक और एक्टिवेट किया। वहीं, टोल प्लाज़ा पर करीब 1.39 लाख ट्रांज़ैक्शन दर्ज किए गए। राजमार्गयात्रा ऐप पर हर समय 20,000 से 25,000 लोग सक्रिय रहे और पास यूजर्स को टोल शुल्क शून्य होने का SMS भी प्राप्त हुआ।

यात्रियों की सुविधा के लिए NHAI की तैयारी

  • हर टोल प्लाज़ा पर NHAI अधिकारी और नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।
  • शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा अतिरिक्त अधिकारियों को जोड़ा गया है।

पास की कीमत और वैधता

  • कीमत: ₹3,000
  • वैधता: 1 साल या 200 ट्रिप्स (जो पहले पूरा हो जाए)
  • लागू वाहन: केवल प्राइवेट वाहन (कार, जीप, वैन)
  • नोट: कमर्शियल वाहनों के लिए यह पास उपलब्ध नहीं है।

कैसे करें FASTag Annual Pass एक्टिवेट?

  • राजमार्गयात्रा (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप खोलें।
  • 'Annual Toll Pass' टैब पर क्लिक करें।
  • 'Activate' पर क्लिक कर प्रक्रिया शुरू करें।
  • 'Get Started' चुनें और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
  • अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP भरें।
  • पेमेंट गेटवे पर जाकर ₹3,000 का भुगतान करें।
  • भुगतान के 2 घंटे के भीतर पास एक्टिव हो जाएगा।

एक्टिवेशन से पहले ध्यान रखें

फास्टैग आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से जुड़ा होना जरूरी है।

और ये भी पढ़े

पेमेंट से पहले ऐप पर वाहन का विवरण जांच लें।

केवल NHAI की वेबसाइट या आधिकारिक ऐप से ही पास खरीदें, अन्य स्रोतों से बचें।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!