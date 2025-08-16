अब इन दो बड़ी चीजों पर टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप, जल्द करेंगे रेट्स का ऐलान

Edited By Mehak,Updated: 16 Aug, 2025 01:42 PM

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विदेशी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। इस बार वह स्टील सेक्‍टर्स और सेमीकंडक्टर चिप्स के आयात पर शुल्क लगाने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि इससे अमेरिका में इनका घरेलू उत्पादन बढ़ेगा...

नेशनल डेस्क : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विदेशी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। इस बार वह स्टील सेक्‍टर्स और सेमीकंडक्टर चिप्स के आयात पर शुल्क लगाने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि इससे अमेरिका में इनका घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और बाहरी देशों से आयात कम होगा।

क्यों लगाया जाएगा टैरिफ?

ट्रंप का मानना है कि अगर टैरिफ बढ़ा दिया जाए, तो कंपनियां महंगे आयात का सामना करने के बजाय अमेरिका में ही फैक्ट्रियां लगाना पसंद करेंगी। इससे देश में स्टील और चिप्स का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा।

शुरुआत में कम, बाद में ज्यादा शुल्क

ट्रंप ने बताया कि शुरुआत में टैरिफ दरें कम रखी जाएंगी, ताकि कंपनियों को तैयारी का समय मिल सके। बाद में इन दरों को बढ़ाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने दवाइयों पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बनाई थी। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि स्टील और सेमीकंडक्टर पर कितना प्रतिशत शुल्क लगेगा।

मौजूदा टैरिफ दरें

फरवरी में ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया था। मई में उन्होंने घोषणा की कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे 50% तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि स्टील सेक्टर पर नई बढ़ोतरी होगी या नहीं।

सेमीकंडक्टर पर 300% तक टैरिफ संभव

पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि सेमीकंडक्टर के आयात पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन जो कंपनियां अमेरिका में निर्माण का वादा करेंगी, उन्हें छूट दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि यह टैरिफ 100%, 200% या यहां तक कि 300% तक भी हो सकता है।

भारत पर भी असर

अमेरिका ने हाल ही में भारत से आने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया है और 27 अगस्त से इस पर अतिरिक्त 25% शुल्क और लग जाएगा। इसका मतलब है कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 50% टैरिफ लागू हो जाएगा।