सावधान! WhatsApp अकाउंट हो रहा है नए तरीके से हैक, सरकार ने जारी किया अलर्ट

Edited By Mansa Devi, Updated: 23 Dec, 2025 11:15 AM

नेशनल डेस्क: अगर आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने WhatsApp यूजर्स को एक नए और गंभीर खतरे को लेकर अलर्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने बताया है कि साइबर अपराधी अब WhatsApp अकाउंट हाइजैक करने के लिए एक नया तरीका अपना रहे हैं, जिसे GhostPairing कहा जा रहा है।



क्या है GhostPairing खतरा?

CERT-In के मुताबिक, इस नए तरीके में हैकर्स WhatsApp के डिवाइस लिंकिंग फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बिना किसी मजबूत ऑथेंटिकेशन के, सिर्फ एक पेयरिंग कोड के जरिए आपका WhatsApp अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस से लिंक कर लिया जाता है। एक बार अकाउंट हाइजैक होने के बाद, साइबर अपराधी आपकी रियल टाइम चैट पढ़ सकते हैं, निजी जानकारी चुरा सकते हैं और संवेदनशील डेटा लीक कर सकते हैं।



CERT-In has published Advisory on its website.



WhatsApp Account takeover campaign (GhostPairing)https://t.co/s8f11XbJY1 — CERT-In (@IndianCERT) December 19, 2025

ऐसे शुरू होती है WhatsApp हैकिंग