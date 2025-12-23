Main Menu

    3. | सावधान! WhatsApp अकाउंट हो रहा है नए तरीके से हैक, सरकार ने जारी किया अलर्ट

23 Dec, 2025

whatsapp accounts are being hacked using a new method the government has issued

अगर आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने WhatsApp यूजर्स को एक नए और गंभीर खतरे को लेकर अलर्ट किया है।

नेशनल डेस्क: अगर आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने WhatsApp यूजर्स को एक नए और गंभीर खतरे को लेकर अलर्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने बताया है कि साइबर अपराधी अब WhatsApp अकाउंट हाइजैक करने के लिए एक नया तरीका अपना रहे हैं, जिसे GhostPairing कहा जा रहा है।

क्या है GhostPairing खतरा?
CERT-In के मुताबिक, इस नए तरीके में हैकर्स WhatsApp के डिवाइस लिंकिंग फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बिना किसी मजबूत ऑथेंटिकेशन के, सिर्फ एक पेयरिंग कोड के जरिए आपका WhatsApp अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस से लिंक कर लिया जाता है। एक बार अकाउंट हाइजैक होने के बाद, साइबर अपराधी आपकी रियल टाइम चैट पढ़ सकते हैं, निजी जानकारी चुरा सकते हैं और संवेदनशील डेटा लीक कर सकते हैं।
 

ऐसे शुरू होती है WhatsApp हैकिंग

 

  • WhatsApp हैक करने की शुरुआत अक्सर एक सामान्य से दिखने वाले मैसेज से होती है।
  • यूजर को किसी जान-पहचान वाले कॉन्टैक्ट के नाम से मैसेज आता है – “Hi, check this photo”
  • मैसेज के साथ एक लिंक होता है, जिसमें फेसबुक जैसा प्रीव्यू दिखाई देता है
  • जैसे ही यूजर उस लिंक को खोलता है, उससे मोबाइल नंबर डालने और वेरिफिकेशन की मांग की जाती है
  • CERT-In के अनुसार, इसी स्टेप पर साइबर ठग यूजर का WhatsApp अकाउंट हाइजैक कर लेते हैं।

    WhatsApp यूजर्स इन गलतियों से बचें
  • किसी भी लिंक पर अपना मोबाइल नंबर या OTP न डालें, चाहे मैसेज किसी परिचित से ही क्यों न आया हो
  • अगर कोई लिंक WhatsApp से जुड़ी जानकारी वेरिफाई करने को कहे, तो तुरंत सतर्क हो जाएं
  • अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें

    WhatsApp की इस सेटिंग से रखें नजर
  • WhatsApp यूजर्स के लिए ऐप में एक खास फीचर मौजूद है।
  • WhatsApp की Settings में जाकर Linked Devices ऑप्शन चेक करें
  • यहां आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट किन-किन डिवाइस में लॉगइन है
  • अगर कोई अनजान डिवाइस दिखे, तो उसे तुरंत Log out कर दें

