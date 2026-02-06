Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों के बन रहे हैं वैभव प्राप्ति के प्रबल योग

rashifal in hindi

​​​​​​​मेष : मनोबल में लगातार टूटन के कारण आप किसी भी नई कोशिश को हाथ में लेने और उसे

मेष : मनोबल में लगातार टूटन के कारण आप किसी भी नई कोशिश को हाथ में लेने और उसे उसके टारगेट तक ले जाने की हिम्मत न कर सकेंगे।

वृष: सुदृढ़ सितारा के कारण आप अपनी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ यत्नशील ही रहेंगे, बल्कि उसे सिरे भी चढ़ा सकेंगे।

मिथुन: कोर्ट-कचहरी के काम हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, अफसरों के रुख में सॉफ्टनैस दिखाई देगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।

कर्क: मित्रों तथा बड़े लोगों की मदद के साथ आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, तेज प्रभाव बना रहेगा।

सिंह : व्यापार कारोबार में लाभ, दौड़-धूप करने पर कोई कारोबारी बाधा-मुश्किल राह से हट सकती है, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी।

कन्या : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, पानी तथा शीत वस्तुओं को संभल-संभाल के साथ यूज करें।

तुला: सितारा नुकसान वाला, लेन-देन के काम सावधानी से करें, न तो किसी पर ज्यादा भरोसा करें और न ही सफर करें।

वृश्चिक: खेती उत्पादों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं, गारमैंट्स का काम करने वालों की अर्थदशा कंफर्टेबल रहेगी।

धनु :  किसी बड़े व्यक्ति के सॉफ्ट रुख के कारण सरकारी कामों में न सिर्फ आपकी पैठ ही बढ़ेगी, बल्कि इज्जत भी बढ़ेगी।

मकर: मजबूत सितारा आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, शत्रु कमजोर, कामकाजी भागदौड़ बनी रहेगी।

कुंभ: पूरा परहेज रखने के बावजूद  पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ी रहेगी, सफर भी नुकसान वाला, परेशानी भी रहेगी।

मीन : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, कोशिशों-इरादों में कामयाबी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल सहयोग बना रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

