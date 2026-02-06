Daily horoscope : आज इन राशियों के बन रहे हैं वैभव प्राप्ति के प्रबल योग
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Feb, 2026 07:23 AM
मेष : मनोबल में लगातार टूटन के कारण आप किसी भी नई कोशिश को हाथ में लेने और उसे उसके टारगेट तक ले जाने की हिम्मत न कर सकेंगे।
वृष: सुदृढ़ सितारा के कारण आप अपनी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ यत्नशील ही रहेंगे, बल्कि उसे सिरे भी चढ़ा सकेंगे।
मिथुन: कोर्ट-कचहरी के काम हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, अफसरों के रुख में सॉफ्टनैस दिखाई देगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।
कर्क: मित्रों तथा बड़े लोगों की मदद के साथ आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, तेज प्रभाव बना रहेगा।
सिंह : व्यापार कारोबार में लाभ, दौड़-धूप करने पर कोई कारोबारी बाधा-मुश्किल राह से हट सकती है, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी।
कन्या : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, पानी तथा शीत वस्तुओं को संभल-संभाल के साथ यूज करें।
तुला: सितारा नुकसान वाला, लेन-देन के काम सावधानी से करें, न तो किसी पर ज्यादा भरोसा करें और न ही सफर करें।
वृश्चिक: खेती उत्पादों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं, गारमैंट्स का काम करने वालों की अर्थदशा कंफर्टेबल रहेगी।
धनु : किसी बड़े व्यक्ति के सॉफ्ट रुख के कारण सरकारी कामों में न सिर्फ आपकी पैठ ही बढ़ेगी, बल्कि इज्जत भी बढ़ेगी।
मकर: मजबूत सितारा आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, शत्रु कमजोर, कामकाजी भागदौड़ बनी रहेगी।
कुंभ: पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ी रहेगी, सफर भी नुकसान वाला, परेशानी भी रहेगी।
मीन : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, कोशिशों-इरादों में कामयाबी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल सहयोग बना रहेगा।