Falgun Maas 2026: फाल्गुन में ग्रहों की बड़ी हलचल, 4 ग्रहों का कुंभ राशि में गोचर और वक्री बृहस्पति दे रहे हैं भविष्य की बड़ी चेतावनी!

Edited By Updated: 06 Feb, 2026 07:08 AM

falgun maas 2026

Falgun Vedic Astrology 2026: फरवरी 2026 का फाल्गुन महीना वैदिक ज्योतिष के अनुसार आत्म-चिंतन, अनुशासन और दीर्घकालिक योजना का गहरा संदेश लेकर आ रहा है। इस दौरान आकाश मंडल में ग्रहों की ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि करियर, रिश्तों और आर्थिक फैसलों पर भी गहरा प्रभाव डालेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह समय जल्दबाज़ी में बड़े फैसले लेने का नहीं, बल्कि ठहरकर अपनी प्राथमिकताओं को समझने और भविष्य की मजबूत नींव रखने का है।

PunjabKesari Falgun Maas 2026
फाल्गुन 2026 में ग्रहों की विशेष स्थिति
इस महीने ब्रह्मांड में एक बड़ी ज्योतिषीय हलचल देखने को मिल रही है। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव धीरे-धीरे कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। एक ही राशि में चार प्रमुख ग्रहों का गोचर अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है।

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कुंभ राशि में यह ग्रह-संयोग:
टीमवर्क और सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देगा।
नई शुरुआत और इनोवेटिव सोच को प्रेरित करेगा।
सामाजिक जुड़ाव और नेटवर्किंग को मजबूत बनाएगा।

वक्री बृहस्पति का प्रभाव: पुरानी योजनाओं पर फोकस। इसी दौरान देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि यह गोचर हमें यह सलाह देता है कि नई शुरुआत से पहले अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए। पुरानी गलतियों से सीखने का समय, रुकी हुई योजनाओं को दोबारा सक्रिय करने का अवसर, शिक्षा, ज्ञान और प्लानिंग से जुड़े मामलों में गहन विचार।

PunjabKesari Falgun Maas 2026

इन राशियों की किस्मत होगी सबसे ज्यादा मजबूत
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना साल का सबसे एक्टिव और निर्णायक समय हो सकता है। चार ग्रहों का आपकी ही राशि में गोचर जिम्मेदारियों के साथ-साथ नेतृत्व के बड़े अवसर देगा। करियर में गति आएगी और लॉन्ग-टर्म प्लानिंग से बड़ा लाभ मिल सकता है।

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन का है। डिज़ाइन, मीडिया, मार्केटिंग, एजुकेशन और आर्ट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। शुक्रदेव की कृपा से रिश्तों में मधुरता और सामाजिक पहचान मजबूत होगी।

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए पार्टनरशिप और प्रोफेशनल तालमेल महत्वपूर्ण रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स और सहयोग से आर्थिक मजबूती मिलेगी। हालांकि, ईगो को नियंत्रित रखना सफलता की कुंजी बनेगा।

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए यह समय करियर की दिशा पर पुनर्विचार करने का है। टीचिंग, कंसल्टिंग, प्लानिंग और लेखन से जुड़े जातकों को बृहस्पति का विशेष सहयोग मिलेगा। पुरानी रुकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी और आय में स्थिरता आएगी।

चुनौतियों को अवसर में कैसे बदलें?
फाल्गुन 2026 में सूर्य और मंगल की ऊर्जा जहां आगे बढ़ने की ताकत देगी, वहीं काम का दबाव मानसिक तनाव भी बढ़ा सकता है। ऐसे में नींद और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। मोबाइल और लैपटॉप का अत्यधिक उपयोग कम करें। बजट बनाकर खर्च करें, फिजूलखर्ची से बचें। रिश्तों में संवाद और सुनने की आदत अपनाएं। यही उपाय इस ग्रह गोचर को आपके लिए वरदान बना सकते हैं।

PunjabKesari Falgun Maas 2026

