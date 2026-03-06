Main Menu

WhatsApp जल्द ला रहा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान! Exclusive Features के लिए देना पड़ सकता है पैसा

Updated: 06 Mar, 2026 11:37 AM

whatsapp plus premium subscription plans exclusive features will cost money

WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान WhatsApp Plus ला सकता है। इसमें यूजर्स को ऐप के लुक को कस्टमाइज करने, 20 तक चैट पिन करने, एक्सक्लूसिव स्टिकर्स और खास रिंगटोन जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सामान्य WhatsApp इस्तेमाल...

नेशनल डेस्क : दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर सकता है। लंबे समय से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि कंपनी अपने ऐप का एक पेड वर्जन तैयार कर रही है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस प्लान पर फिलहाल काम चल रहा है और यह टेस्टिंग चरण में है। अगर यह प्रीमियम प्लान लॉन्च होता है तो यूजर्स को कुछ अतिरिक्त और एक्सक्लूसिव फीचर्स मिल सकते हैं। हालांकि आम यूजर्स के लिए राहत की बात यह है कि WhatsApp का सामान्य उपयोग पहले की तरह मुफ्त ही रहेगा।

WhatsApp Plus नाम से आ सकता है नया सब्सक्रिप्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस नए प्लान को WhatsApp Plus नाम दे सकती है। यह एक वैकल्पिक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होगा, जिसे यूजर्स अपनी इच्छा से ले सकेंगे। बताया जा रहा है कि यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसे Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर कंपनी इसे लॉन्च करती है तो जो यूजर्स ज्यादा एडवांस फीचर्स चाहते हैं, वे मासिक फीस देकर इस प्लान का इस्तेमाल कर सकेंगे।

ऐप के लुक और डिजाइन में ज्यादा कस्टमाइजेशन

WhatsApp Plus के साथ यूजर्स को ऐप के डिजाइन और लुक को अपनी पसंद के अनुसार बदलने के ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं। अभी सामान्य वर्जन में कस्टमाइजेशन के विकल्प सीमित हैं, लेकिन प्रीमियम प्लान में यह विकल्प बढ़ सकते हैं। संभावना है कि यूजर्स ऐप की थीम, आइकन और एक्सेंट कलर बदल सकेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार प्रीमियम यूजर्स को लगभग 14 अलग-अलग ऐप आइकन का विकल्प मिल सकता है। इससे लोग अपने फोन की होम स्क्रीन पर WhatsApp का लुक अपनी पसंद के अनुसार सेट कर पाएंगे।

ज्यादा चैट पिन करने की सुविधा

WhatsApp के मौजूदा फ्री वर्जन में यूजर्स केवल तीन चैट को पिन कर सकते हैं। पिन करने का मतलब है कि ये चैट हमेशा चैट लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देती हैं। लेकिन WhatsApp Plus के साथ यह सीमा काफी बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रीमियम यूजर्स को 20 तक चैट पिन करने का विकल्प मिल सकता है। इससे जरूरी बातचीत, ऑफिस चैट या परिवार के ग्रुप को आसानी से ऊपर रखा जा सकेगा।

प्रीमियम यूजर्स को मिल सकती हैं खास रिंगटोन

WhatsApp Plus प्लान लेने वाले यूजर्स के लिए कंपनी कुछ एक्सक्लूसिव रिंगटोन भी उपलब्ध करा सकती है। इन रिंगटोन की खासियत यह होगी कि ये सिर्फ प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए ही होंगी। इससे यूजर्स को नोटिफिकेशन और कॉल के लिए अलग तरह की आवाजें मिलेंगी, जो सामान्य WhatsApp यूजर्स के पास नहीं होंगी।

एक्सक्लूसिव स्टिकर्स और नए मैसेज रिएक्शन

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि प्रीमियम यूजर्स को कुछ खास स्टिकर पैक मिल सकते हैं, जो फ्री यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसके अलावा मैसेज रिएक्शन फीचर को भी और बेहतर बनाया जा सकता है। इससे यूजर्स को चैटिंग का अनुभव ज्यादा इंटरैक्टिव और मजेदार लग सकता है।

क्या प्रीमियम यूजर्स को नहीं दिखेंगे विज्ञापन?

हाल ही में WhatsApp ने अपने स्टेटस सेक्शन में विज्ञापन दिखाने की शुरुआत की है। ऐसे में कई यूजर्स के मन में यह सवाल है कि क्या WhatsApp Plus लेने वालों को इन विज्ञापनों से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को एड-फ्री अनुभव मिलेगा या नहीं।

सामान्य WhatsApp पहले की तरह रहेगा मुफ्त

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि WhatsApp का सामान्य उपयोग पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा। यानी मैसेज भेजना, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल करना, फोटो-वीडियो शेयर करना, ग्रुप चैट और प्राइवेसी से जुड़े फीचर्स सभी यूजर्स के लिए बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहेंगे। WhatsApp Plus सिर्फ उन लोगों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प होगा जो ऐप में ज्यादा एडवांस और कस्टमाइज्ड फीचर्स चाहते हैं।

अभी कंपनी ने नहीं की आधिकारिक घोषणा

फिलहाल WhatsApp की ओर से इस प्रीमियम प्लान को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि यह फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है, इसलिए कंपनी ने इसे सार्वजनिक रूप से कन्फर्म नहीं किया है। इसके अलावा इस प्लान की कीमत क्या होगी, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आने वाले समय में कंपनी इस बारे में ज्यादा जानकारी दे सकती है।


 

