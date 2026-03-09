Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | T20 World Cup 2026: ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने क्यों मारे खुद को थप्पड़? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह?

T20 World Cup 2026: ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने क्यों मारे खुद को थप्पड़? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह?

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 11:23 AM

why did captain suryakumar yadav slap himself after the historic victory

इंडियन क्रिकेट टीम के धुरंधरों ने 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडिम में इतिहास रचा है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा कर T20 World Cup 2026 की ट्राफी अपने नाम कर ली है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने महेंद्र सिंह धोनी (2007) और...

T20 World Cup 2026: इंडियन क्रिकेट टीम के धुरंधरों ने 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडिम में इतिहास रचा है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा कर T20 World Cup 2026 की ट्राफी अपने नाम कर ली है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने महेंद्र सिंह धोनी (2007) और रोहित शर्मा (2024) की महान विरासत को आगे बढ़ाते ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही भारत दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसके नाम तीन टी20 वर्ल्ड कप खिताब हैं।

रोमांचक रहा फाइनल का मुकाबला

खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के आतिशी अर्धशतकों की मदद से भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सकी और 19वें ओवर में महज 159 रनों पर सिमट गई।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

जीत के बाद सूर्या का चौंकाने वाला रिएक्शन

मैच जीतने के बाद जब सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी लेने मंच की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने गालों पर कुछ थप्पड़ मारे। यह देख फैंस हैरान रह गए, लेकिन इसके पीछे की वजह काफी भावुक थी। दरअसल, सूर्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने वह मुकाम हासिल कर लिया है जो कभी धोनी और रोहित ने किया था। मैच के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस हकीकत को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा कि वे अब विश्व विजेता कप्तान हैं।

सूर्या ने कहा, "यह एक लंबा सफर रहा है। 2024 के बाद जब जय शाह और रोहित भाई ने मुझ पर भरोसा जताया, तब से मेरा लक्ष्य यही था। हम पिछले दो साल से जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, यह उसी का परिणाम है।"

PunjabKesari

टीम भावना और खिलाड़ियों का समर्थन

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी की सबसे बड़ी ताकत अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना रही है। जब अभिषेक शर्मा खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, तब सूर्या ने उन्हें बैक किया। कप्तान ने मैच के बाद कहा कि उन्हें पता था कि संजू और अभिषेक जैसे खिलाड़ी बड़े मैच के विनर हैं और उन्होंने फाइनल में इसे साबित भी कर दिया। साथ ही उन्होंने जसप्रीत बुमराह को 'पीढ़ी में एक बार पैदा होने वाला' गेंदबाज बताया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद से भारतीय टीम ने सूर्या के नेतृत्व में एक भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारी है, जो इस टीम के दबदबे को दर्शाता है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!