Winter Weather:   23 राज्यों में अगले 7 दिन कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, 27 और 28 दिसंबर के बीच बारिश और बर्फबारी

नेशनल डेस्क: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले सात दिनों के लिए बारिश, बर्फबारी और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और शीतलहर ने ठंड को और तीखा कर दिया है।

किन राज्यों पर असर?

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत 23 राज्यों में अगले सात दिनों तक कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 और 28 दिसंबर के बीच उत्तर पश्चिमी भारत और हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में अगले तीन से चार दिनों तक गरज के साथ ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं।

देश के पहाड़ी क्षेत्रों में दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान (<0 डिग्री सेल्सियस) 0830 बजे IST, 23.12.2024



