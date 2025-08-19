2 टुकड़ों में मिली महिला की बॉडी, ब्लाउज, नेलपॉलिश और लाल धागा… 100 गांव, 200 CCTV, 10 टीमें… फिर भी हत्यारा आज़ाद

Edited By Anu Malhotra,Updated: 19 Aug, 2025 11:25 AM
नेशनल डेस्क: यूपी के झांसी में 13 अगस्त को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई - जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। किशोरपुर गांव के पास स्थित एक कुएं से बोरियों में एक महिला का शव दो टुकड़ों में बरामद हुआ। जो सुराग मिले, वे और भी गोपनीयता में पहुंचते चले गए।
जब पुलिस ने कुएं को खाली कराया, तो एक और बोरी मिली, जिसमें महिला का एक हाथ रखा हुआ था। लेकिन सिर और दोनों पैर अभी भी लापता हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतका की उम्र करीब 33-35 वर्ष अनुमानित है। महिला के टुकड़ों में बंटे शव के साथ हल्के पीले, चमकीले रंग का ब्लाउज के साथ हरे रंग की साड़ी का टुकड़ा मिला है, दाहिने हाथ में लाल रंग का धागा बंधा हुआ और नाखूनों में लाल रंग की नेल पॉलिश लगाई हुई है।
पुलिस ने वजाइना स्लाइड भी तैयार कराई है ताकि रेप से जुड़ी जांच हो सके। तीन डॉक्टरों का फॉरेंसिक पैनल मामला देख रहा है और साथ ही विभिन्न पहलुओं पर शोध जारी है। पुलिस का मानना है कि हत्या शव की शिनाख्त को रोकने की योजना थी। उसी लिए, सिर और पैर काटे गए और कुएं में फेंक दिए गए। पुलिस लगभग 100 से अधिक गांवों के लोगों से पूछताछ कर चुकी है और 200 से अधिक सीसीटीवी खंगाल चुकी है इसके बावजूद अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया।
हत्या का खुलासा करने के लिए अभी भी महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास आबादी नहीं, जिससे कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं मिला। पुलिस ने सोशल मीडिया में मदद मांगी, पर अभी तक कोई निर्णायक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। इलाके में दहशत का माहौल है।