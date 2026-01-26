Main Menu

Boyfriend ने शादी से किया इनकार, सुनते ही तुरंत बदल गई प्रेमिका की नियत, फिर अपने एक्स की पत्नी को...

26 Jan, 2026 12:56 PM

woman injects doctor with hiv infected blood in andhra pradesh s kurnool

आंध्र प्रदेश के कुरनूल से बदले की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। एक महिला ने अपने पूर्व प्रेमी (Ex-boyfriend) की पत्नी जो पेशे से एक डॉक्टर हैं उन्हें रास्ते से हटाने के लिए HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया। पुलिस...

नेशनल डेस्क। आंध्र प्रदेश के कुरनूल से बदले की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। एक महिला ने अपने पूर्व प्रेमी (Ex-boyfriend) की पत्नी जो पेशे से एक डॉक्टर हैं उन्हें रास्ते से हटाने के लिए HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी महिला और उसकी मददगार नर्स समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खौफनाक साजिश की पूरी कहानी नीचे दी गई है:

PunjabKesari

बदले की आग और संक्रमित साजिश

मुख्य आरोपी की पहचान 34 वर्षीय बी बोया वसुंधरा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वसुंधरा एक व्यक्ति से प्यार करती थी लेकिन उस व्यक्ति ने एक महिला डॉक्टर से शादी कर ली। वसुंधरा इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उसने डॉक्टर को संक्रमित करने की खौफनाक योजना बनाई। इस साजिश को अंजाम देने के लिए वसुंधरा ने अडोनी के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स कोंग ज्योति (40) से संपर्क किया। आरोपी महिला का दावा है कि उसने कहीं से HIV संक्रमित खून का इंतजाम किया और उसे एक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखा।

PunjabKesari

कैसे दिया वारदात को अंजाम?

24 जनवरी को पुलिस ने वसुंधरा, नर्स ज्योति और ज्योति के दो बेटों (जिनकी उम्र 20 साल के करीब है) को गिरफ्तार किया।
इन चारों ने मिलकर महिला डॉक्टर को घेर लिया और वसुंधरा ने मौका पाकर संक्रमित खून से भरा इंजेक्शन डॉक्टर को लगा दिया। वारदात के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और सूचना के आधार पर छापेमारी की और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।

PunjabKesari

पुलिस की कार्रवाई

कुरनूल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मामला आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग में विफलता का है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपियों ने संक्रमित खून कहां से हासिल किया और क्या इसमें अस्पताल का कोई और कर्मचारी भी शामिल है। पीड़ित डॉक्टर को तुरंत मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।

