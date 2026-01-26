Boyfriend ने शादी से किया इनकार, सुनते ही तुरंत बदल गई प्रेमिका की नियत, फिर अपने एक्स की पत्नी को...

आंध्र प्रदेश के कुरनूल से बदले की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। एक महिला ने अपने पूर्व प्रेमी (Ex-boyfriend) की पत्नी जो पेशे से एक डॉक्टर हैं उन्हें रास्ते से हटाने के लिए HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया। पुलिस...

नेशनल डेस्क। आंध्र प्रदेश के कुरनूल से बदले की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। एक महिला ने अपने पूर्व प्रेमी (Ex-boyfriend) की पत्नी जो पेशे से एक डॉक्टर हैं उन्हें रास्ते से हटाने के लिए HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी महिला और उसकी मददगार नर्स समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खौफनाक साजिश की पूरी कहानी नीचे दी गई है:

बदले की आग और संक्रमित साजिश

मुख्य आरोपी की पहचान 34 वर्षीय बी बोया वसुंधरा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वसुंधरा एक व्यक्ति से प्यार करती थी लेकिन उस व्यक्ति ने एक महिला डॉक्टर से शादी कर ली। वसुंधरा इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उसने डॉक्टर को संक्रमित करने की खौफनाक योजना बनाई। इस साजिश को अंजाम देने के लिए वसुंधरा ने अडोनी के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स कोंग ज्योति (40) से संपर्क किया। आरोपी महिला का दावा है कि उसने कहीं से HIV संक्रमित खून का इंतजाम किया और उसे एक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखा।

यह भी पढ़ें: यात्रीगण ध्यान दें! इस राज्य से चलने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, तुरंत देखें अपडेट

कैसे दिया वारदात को अंजाम?

24 जनवरी को पुलिस ने वसुंधरा, नर्स ज्योति और ज्योति के दो बेटों (जिनकी उम्र 20 साल के करीब है) को गिरफ्तार किया।

इन चारों ने मिलकर महिला डॉक्टर को घेर लिया और वसुंधरा ने मौका पाकर संक्रमित खून से भरा इंजेक्शन डॉक्टर को लगा दिया। वारदात के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और सूचना के आधार पर छापेमारी की और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।

पुलिस की कार्रवाई

कुरनूल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मामला आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग में विफलता का है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपियों ने संक्रमित खून कहां से हासिल किया और क्या इसमें अस्पताल का कोई और कर्मचारी भी शामिल है। पीड़ित डॉक्टर को तुरंत मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।