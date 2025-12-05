फाइनल मुकाबले से पहले Team India में बड़ा बदलाव! जानिए कौन होगा बाहर और किसकी होगी एंट्री

IND vs SA 3rd ODI के तीन मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला अब बस कुछ ही घंटों दूर है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला ‘जीत या हार’ वाला होगा, और ऐसे में टीम इंडिया अपने प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकती है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध...

नेशनल डेस्क: IND vs SA 3rd ODI के तीन मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला अब बस कुछ ही घंटों दूर है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला ‘जीत या हार’ वाला होगा, और ऐसे में टीम इंडिया अपने प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकती है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप किए जाने की संभावना है, जबकि युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी की टीम में एंट्री लगभग पक्की मानी जा रही है।

बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के पहले वनडे में भारत ने जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे मैच में टीम पूरी तरह फिसल गई और साउथ अफ्रीका ने 359 रनों का बड़ा लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। अब केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम पर दबाव काफी बढ़ गया है।

गेंदबाजी में चिंता

दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 ओवर में 85 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया। पूरे सीरीज में उनका योगदान औसत ही रहा है। लगातार रन लीक होने और मैच पर असर न डाल पाने के बाद टीम मैनेजमेंट उनके स्थान पर बदलाव पर विचार कर रहा है। खबरों के अनुसार, निर्णायक मैच में कृष्णा को ड्रोप जा सकता है।

टीम में ऑलराउंडर शामिल करने का विकल्प

सूत्रों के मुताबिक, उनकी जगह युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। नितीश रेड्डी घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं और उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। विशाखापत्तनम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, इसलिए एक ऑलराउंडर के आने से टीम की बैटिंग गहराई और गेंदबाजी विकल्प दोनों मजबूत होंगे।

यदि प्रसिद्ध कृष्णा बाहर रहते हैं, तो गेंदबाजी लाइन-अप कुछ इस प्रकार दिख सकता है: अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी। यह संयोजन टीम को दोनों विभागों में संतुलन और मजबूती देगा।

भारत की संभावित प्लेइंग 11 (तीसरा वनडे 2025)

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह

विशाखापत्तनम में होने वाला यह मुकाबला भारत के लिए ‘जीत ही जीत’ वाला है। टीम को बैटिंग और गेंदबाजी दोनों में मजबूती दिखानी होगी ताकि सीरीज पर कब्जा किया जा सके।