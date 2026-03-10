Zoom को भूल जाइए! अब WhatsApp पर भी होगी Screen Sharing, चुटकियों में हो जाएगा सारा काम, जानें कैसे?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 10 Mar, 2026 03:14 PM

वॉट्सऐप ने अपनी सुविधाओं का विस्तार करते हुए स्क्रीन शेयरिंग फीचर को सभी के लिए रोलआउट कर दिया है। यह फीचर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहा है जो घर से काम (Work from home) करते हैं या जिन्हें तकनीकी सहायता के लिए दूसरों को अपने फोन की स्क्रीन...

WhatsApp Screen Sharing : वॉट्सऐप ने अपनी सुविधाओं का विस्तार करते हुए स्क्रीन शेयरिंग फीचर को सभी के लिए रोलआउट कर दिया है। यह फीचर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहा है जो घर से काम (Work from home) करते हैं या जिन्हें तकनीकी सहायता के लिए दूसरों को अपने फोन की स्क्रीन दिखानी पड़ती है लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स ने इस फीचर को लेकर एक गंभीर चेतावनी भी जारी की है।

कैसे काम करता है यह फीचर?

वॉट्सऐप पर स्क्रीन शेयर करना बहुत सरल है बस इन स्टेप्स को फॉलो करें:

सावधान! साइबर ठगों का नया हथियार

जितना यह फीचर काम का है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। आजकल साइबर अपराधी स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड के जरिए लोगों को लूट रहे हैं। ठग खुद को बैंक कर्मचारी या सरकारी अधिकारी बताकर आपको कॉल करते हैं और किसी तकनीकी खराबी को ठीक करने के बहाने स्क्रीन शेयर करने को कहते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करते हैं वे आपके फोन पर आने वाले OTP, बैंक पासवर्ड और पर्सनल चैट्स लाइव देख लेते हैं।आपकी आंखों के सामने ही आपके बैंक खाते से पैसे गायब हो सकते हैं।

सुरक्षित रहने के गोल्डन रूल्स

स्क्रीन शेयरिंग केवल उन्हीं लोगों के साथ करें जिन्हें आप निजी तौर पर जानते हैं और जिन पर आपको पूरा भरोसा है। किसी भी अनजान व्यक्ति या खुद को अधिकारी बताने वाले के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग का बटन कभी न दबाएं। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए, तुरंत 'Stop Sharing' पर क्लिक करें। स्क्रीन शेयर करते समय ध्यान रखें कि आपका कोई बैंकिंग ऐप या पासवर्ड मैनेजर खुला न रह जाए।