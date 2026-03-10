Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Zoom को भूल जाइए! अब WhatsApp पर भी होगी Screen Sharing, चुटकियों में हो जाएगा सारा काम, जानें कैसे?

Zoom को भूल जाइए! अब WhatsApp पर भी होगी Screen Sharing, चुटकियों में हो जाएगा सारा काम, जानें कैसे?

Edited By Updated: 10 Mar, 2026 03:14 PM

zoom is out now screen sharing is available on whatsapp too

वॉट्सऐप ने अपनी सुविधाओं का विस्तार करते हुए स्क्रीन शेयरिंग फीचर को सभी के लिए रोलआउट कर दिया है। यह फीचर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहा है जो घर से काम (Work from home) करते हैं या जिन्हें तकनीकी सहायता के लिए दूसरों को अपने फोन की स्क्रीन...

WhatsApp Screen Sharing : वॉट्सऐप ने अपनी सुविधाओं का विस्तार करते हुए स्क्रीन शेयरिंग फीचर को सभी के लिए रोलआउट कर दिया है। यह फीचर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहा है जो घर से काम (Work from home) करते हैं या जिन्हें तकनीकी सहायता के लिए दूसरों को अपने फोन की स्क्रीन दिखानी पड़ती है लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स ने इस फीचर को लेकर एक गंभीर चेतावनी भी जारी की है।

PunjabKesari

कैसे काम करता है यह फीचर? 

वॉट्सऐप पर स्क्रीन शेयर करना बहुत सरल है बस इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. वीडियो कॉल शुरू करें: सबसे पहले उस व्यक्ति को वीडियो कॉल करें जिसे आप अपनी स्क्रीन दिखाना चाहते हैं।

  2. आइकन को पहचानें: कॉल कनेक्ट होने के बाद नीचे की पट्टी में आपको एक 'मोबाइल और तीर' (Screen Share) जैसा आइकन दिखेगा।

    और ये भी पढ़े

  3. शेयरिंग शुरू करें: उस आइकन पर टैप करें। आपके फोन पर एक पॉप-अप आएगा जिसमें 'Start Now' या 'Start Sharing' लिखा होगा।

  4. सबकुछ दिखेगा: जैसे ही आप अनुमति देंगे, आपके फोन की स्क्रीन (फोटो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स) सामने वाले को दिखने लगेगी।

PunjabKesari

सावधान! साइबर ठगों का नया हथियार

जितना यह फीचर काम का है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। आजकल साइबर अपराधी स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड के जरिए लोगों को लूट रहे हैं। ठग खुद को बैंक कर्मचारी या सरकारी अधिकारी बताकर आपको कॉल करते हैं और किसी तकनीकी खराबी को ठीक करने के बहाने स्क्रीन शेयर करने को कहते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करते हैं वे आपके फोन पर आने वाले OTP, बैंक पासवर्ड और पर्सनल चैट्स लाइव देख लेते हैं।आपकी आंखों के सामने ही आपके बैंक खाते से पैसे गायब हो सकते हैं।

PunjabKesari

सुरक्षित रहने के गोल्डन रूल्स

स्क्रीन शेयरिंग केवल उन्हीं लोगों के साथ करें जिन्हें आप निजी तौर पर जानते हैं और जिन पर आपको पूरा भरोसा है। किसी भी अनजान व्यक्ति या खुद को अधिकारी बताने वाले के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग का बटन कभी न दबाएं। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए, तुरंत 'Stop Sharing' पर क्लिक करें। स्क्रीन शेयर करते समय ध्यान रखें कि आपका कोई बैंकिंग ऐप या पासवर्ड मैनेजर खुला न रह जाए।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!