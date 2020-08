दिल्ली नगर निगम द्वारा स्कूलों के बच्चों को किताबें मुहैया नहीं कराई गई है। इस शिकायत के आधार पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शहरी विकास सचिव व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन को पत्र लिखकर कहा है कि...

नई दिल्ली/ डेस्क। दिल्ली नगर निगम द्वारा स्कूलों के बच्चों को किताबें मुहैया नहीं कराई गई है। इस शिकायत के आधार पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शहरी विकास सचिव व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन को पत्र लिखकर कहा है कि अगर नगर निगम अपने स्कूलों की व्यवस्था सुधारने में समर्थ नहीं है तो दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय इन नगर निगमों के स्कूलों का अधिग्रहण करेगा। सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी पहले ये स्वीकार करे कि वो नगर निगमों के स्कूलों के प्रबंधन का काम संभाल नहीं पा रही है।



सिसोदिया ने कहा कि नगर निगम दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा मद में दिए गए फंड को किसी अन्य कार्य में स्थानांतरित करता है, तो निगम स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। इसीलिए निगम को फंड देने के बजाय दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय नगर निगम के स्कूलों का अधिग्रहण करे। शहरी विकास विभाग इस संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करे।

I keep hearing that MCD school teachers are not getting salaries & students are not getting books. If BJP is incapable of running them, give it to us & we will run them properly. But BJP should first admit that they can't manage them: Delhi Deputy CM Manish Sisodia on MCD schools pic.twitter.com/V1FiExWbZo