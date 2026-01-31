अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर Train के इंजन की ब्रेक फेल, दीवार से टकराया

अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम पठानकोट अमृतसर पैसेंजर रेलगाड़ी के इंजन

अमृतसर(जशन): अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम पठानकोट अमृतसर पैसेंजर रेलगाड़ी के इंजन की ब्रेक फेल होने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि प्लेटफार्म पर कोई यात्री या रेलवे कर्मचारी घायल नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार, यह रेलगाड़ी पठानकोट रेलवे स्टेशन से चलकर शाम को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। प्लेटफार्म नंबर 1-ए पर ट्रेन का स्टापेज होता है। जैसे ही गाड़ी अपने स्टापेज के पास पहुंची, ड्राइवर ने देखा कि इंजन (पॉवर) की ब्रेक फेल हो चुकी है। अगर तुरंत नियंत्रण नहीं किया जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्लेटफार्म 1-ए पर पहले से ही डेड एंड बनाया गया था, जोकि इस तरह की आपात परिस्थितियों के लिए रखा गया है। बेकाबू हुआ इंजन सीधे डेड एंड पर लगी दीवार से टकरा गया और वहीं रुक गया। इंजन की गति कम होने के कारण प्लेटफार्म पर किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ। पठानकोट-अमृतसर पैसेंजर रेलगाड़ी के ड्राइवर और सहायक ने भी स्थिति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से कहा कि वे घबराएं नहीं और रेलवे प्लेटफार्म पर सुरक्षा नियमों का पालन करें।