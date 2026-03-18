नेपाल में लैंडिंग दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश, उलटा लटका...फिरकी जैसे घूमा और चकनाचूर ! देखें खौफनाक वीडियो

Edited By Tanuja,Updated: 18 Mar, 2026 02:13 PM
नेपाल के पूर्वी इलाके में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई जान नहीं गई, लेकिन घटना ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में उड़ान सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
International Desk: काठमांडू से उड़ान भरकर पूर्वी नेपाल के खोटांग जिला जा रहा एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।यह हेलीकॉप्टर एयर डायनेस्टी का था, जो एक शव को लेकर खेत में उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ गया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिला प्रशासन की प्रमुख रेखा कंडेल के अनुसार, यह हादसा खेत में लैंडिंग के दौरान हुआ और इसमें कोई जान नहीं गई। हालांकि, एक यात्री घायल हुआ है, जिसे बचाने के लिए तुरंत दूसरा हेलीकॉप्टर भेजा गया।
Nepal: Helicopter crashes while landing in Khotang, one injured, pilot safe#Nepal #Helicopter #crash pic.twitter.com/FlJliXT9VF
— Himanshu Purohit (@Himanshu_UK13) March 18, 2026
हेलीकॉप्टर में कुल 5 यात्री सवार थे, जिनमें पायलट साबिन थापा भी शामिल थे। पायलट और अन्य यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लैंडिंग के समय तेज हवाएं या धूल का गुबार हादसे की वजह बन सकता है। हालांकि, असली कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। यह घटना एक बार फिर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर उड़ानों के दौरान आने वाली चुनौतियों और जोखिमों को उजागर करती है।