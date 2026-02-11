Main Menu

"मान साहब, अगर आपमें हिम्मत है तो...अश्वनी शर्मा ने AAP सरकार को किया चैलेंज

Edited By Updated: 11 Feb, 2026 04:27 PM

ashwani sharma attacked aap government

भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है।

बठिंडा : भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। आज अश्वनी शर्मा महान राष्ट्रवादी, हमारे प्रेरणास्रोत और मार्गदर्शक पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर बठिंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंडित दीन दयालउपाध्याय को दिल से श्रद्धांजलि दी और BJP पंजाब के नेतृत्व के साथ-साथ उनके विचारों और सिद्धांतों को याद किया।

 

इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ एक मन और अंतोदय का दर्शन आज भी समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का हमारा रास्ता दिखाता है।  उनकी राष्ट्र-निर्माण की सोच हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। इस दौरान अश्वनी शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि,  'आप' सरकार ने चुनाव के दौरान एक महीने में पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने का वादा किया था। अश्वनी शर्मा ने कहा कि, ''4 साल पहले जब आम आदमी पार्टी वोट मांग रही थी तो प्रमुख तौर पर कहा था कि, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ... एक महीने के अंदर राज्य को नशे से मुक्त कर देंगे, लेकिन आज 46 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद नशा खत्म होना तो दूर, बल्कि एक भयानक शैतान का रूप ले चुका है। 

अश्विनी शर्मा ने ड्रग्स से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में जहां 1600 मौतों की बात कही गई है, वहीं असल में करीब 15,000 युवा और बच्चे इस सफेद नशे का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाज में शर्मिंदगी के कारण कई परिवार ड्रग्स से होने वाली मौतों को छिपाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज पंजाब में ड्रग्स की 'होम डिलीवरी' हो रही है और गांवों की दीवारों पर ड्रग्स मिलने की बात लिखी मिलती है। सत्ताधारी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अश्विनी शर्मा ने सीधे पूछा, "क्या आज यह मान लेना चाहिए कि ड्रग्स के इस फैलाव के पीछे मान सरकार के लोग हैं?" 

शर्मा ने कहा कि नशे का रूप पंजाब इतना भयावह हो गया है कि इसकी चपेट में सिर्फ युवा लड़के ही नहीं बल्कि 10 से 12 साल के बच्चे, लड़कियां और  गर्भवती महिलाएं भी तेजी से आ रही हैं।  नशे के लिए नशेड़ी अपने परिवार वालों को मार रहे हैं और दूध पीते बच्चे को दीवार पर पटक कर मार रहे है । नशे के कारण पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए और उनके घरों पर ताले लग गए हैं। एक मां के 6 बेटे नशे की भेंट चड़ गए,  यह उड़ता पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत को क्यों नहीं दिखता है। 

सीएम मान को दी चुनौती

मुख्यमंत्री मान को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, "मान साहब, अगर आपमें हिम्मत है तो मुझे बताएं कि पंजाब में अब ड्रग्स कौन बेच रहा है।" उन्होंने कहा कि ड्रग तस्कर इतने बेखौफ हो गए हैं कि वे पुलिस पर भी हमला करने से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ड्रग्स और आतंकवाद को एक ही नज़र से देखती है और उनके खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की पॉलिसी रखती है।

राज्यपाल की पदयात्रा और राजनीति

राज्यपाल द्वारा निकाली गई नशा विरोधी पदयात्रा के बारे में बोलते हुए अश्विनी शर्मा ने  कहा कि वह एक नागरिक के तौर पर इसमें शामिल हुए थे ताकि पंजाब के युवाओं को बचाया जा सके। उन्होंने सरकार पर इस अच्छे काम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

अश्वनी शर्मा ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही पंजाब से ड्रग्स खत्म कर सकती है और पार्टी के पास इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार है। उन्होंने यह भी साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने चुनाव की तैयारी कर रही है। अमेरिका के साथ हुए समझौते के बारे में बोलते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के खेती-बाड़ी और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि धान, बाजरा और कपास जैसी फसलों को इस डील से बाहर रखकर किसानों के हितों की रक्षा की गई है।

